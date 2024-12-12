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Posted 12 декабря, 12:55

Published 12 декабря, 12:55

Modified 12 декабря, 12:55

Updated 12 декабря, 12:55

Белгородскую область накроет метель

Метель, гололедица и до -9 °C: погода взбодрит белгородцев в пятницу, 13-го

12 декабря 2024, 12:55
Фото: 1MI. Белгородскую область накроет метель

Рабочая неделя в Белгородской области закончится метелью

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Погода
В пятницу, 13 декабря, в Белгородской области прогнозируется метель, порывы ветра достигнут 17 м/с. Температура опустится до -9 °C, сообщили в пресс-службе регионального МЧС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Завтра, 13 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Сутки будет идти снег: небольшой, а местами — умеренный. На дорогах гололедица.

При этом утром и днём прогнозируется метель: порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 м/с, а в спокойные моменты не превысят 8-13 м/с.

В регионе столбик термометра составит -9…-4 °C, в Белгороде -6…-5 °C.

В выходные дни в столице региона также ожидается снег. Только в воскресенье, 15 декабря, он будет сопровождаться дождём. Температура воздуха ночью субботы опустится до -10 °C, а днём воскресенья потеплеет до -1 °C.

В четверг белгородские скользкие дороги накроет дождём и мокрым снегом
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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Снег#Гололедица#Новости Белгорода#Мороз#Белгород
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