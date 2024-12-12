Метель, гололедица и до -9 °C: погода взбодрит белгородцев в пятницу, 13-го

Posted 12 декабря, 12:55
Published 12 декабря, 12:55
Modified 12 декабря, 12:55
Updated 12 декабря, 12:55
Завтра, 13 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная погода с прояснениями. Сутки будет идти снег: небольшой, а местами — умеренный. На дорогах гололедица.
При этом утром и днём прогнозируется метель: порывы северо-западного ветра достигнут 15-17 м/с, а в спокойные моменты не превысят 8-13 м/с.
В регионе столбик термометра составит -9…-4 °C, в Белгороде -6…-5 °C.
В выходные дни в столице региона также ожидается снег. Только в воскресенье, 15 декабря, он будет сопровождаться дождём. Температура воздуха ночью субботы опустится до -10 °C, а днём воскресенья потеплеет до -1 °C.