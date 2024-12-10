Не только дождь со снегом: в среду Белгород накроет туманом

Posted 10 декабря, 14:32
Published 10 декабря, 14:32
Modified 10 декабря, 14:32
Updated 10 декабря, 14:32
Завтра, 11 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём и ночью возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.
Местами туман и гололёд. Порывы северного ветра достигнут 5-10 м/с. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -3 °С до +2 °С.
В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в ночь на среду столбик термометра опустится до -1 °С, осадков не ожидается. Днём ожидается снег с дождём при температуре +1 °С.
Осадки в Белгороде также возможны в воскресенье и понедельник, 15 и 16 декабря.