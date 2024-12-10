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Posted 10 декабря, 14:32

Published 10 декабря, 14:32

Modified 10 декабря, 14:32

Updated 10 декабря, 14:32

Белгородцев в среду ожидает непогода

Не только дождь со снегом: в среду Белгород накроет туманом

10 декабря 2024, 14:32
Фото: bel.ru. Белгородцев в среду ожидает непогода

В среду белгородцы столкнутся с туманом и гололедицей

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Погода
11 декабря в Белгородской области ожидается снег с дождём. Регион накроет туманом, а на дорогах появится гололедица. Прогноз погоды на день узнали сотрудники МЧС у синоптиков Гидрометцентра РФ.

Завтра, 11 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Днём и ночью возможны небольшие осадки в виде снега и дождя.

Местами туман и гололёд. Порывы северного ветра достигнут 5-10 м/с. Температура воздуха в регионе будет колебаться от -3 °С до +2 °С.

В Белгороде, по прогнозу Гидрометцентра, в ночь на среду столбик термометра опустится до -1 °С, осадков не ожидается. Днём ожидается снег с дождём при температуре +1 °С.

Осадки в Белгороде также возможны в воскресенье и понедельник, 15 и 16 декабря.

Всё везде и сразу: белгородцам стоит подготовиться к непогоде
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