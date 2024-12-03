Пока погода позволяет: в Белгороде занялись набережной со стороны Волчанской

Posted 3 декабря, 16:19
Published 3 декабря, 16:19
Modified 3 декабря, 16:19
Updated 3 декабря, 16:19
Цель проекта — объединить рекреационные зоны вдоль городских рек. Тогда горожане смогут наслаждаться прогулками и катанием на велосипедах и самокатах в живописных местах.
В настоящее время подрядчик занимается установкой свай, которые станут основой для пешеходного настила. Аналогичные конструкции и покрытие уже делали на противоположном берегу реки. Планируют также смонтировать инженерные сети и систему ливневой канализации.
В следующем году здесь продлят, а затем закольцуют велосипедно-пешеходный маршрут вдоль берегов двух рек, их соединят мостами в районе улицы Костюкова и спортивного кластера «Берега».