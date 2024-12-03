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Posted 3 декабря, 16:19

Published 3 декабря, 16:19

Modified 3 декабря, 16:19

Updated 3 декабря, 16:19

Набережная Северского Донца

Пока погода позволяет: в Белгороде занялись набережной со стороны Волчанской

3 декабря 2024, 16:19
Фото: Telegram-канал Валентина Демидова. Набережная Северского Донца

Благоустройство набережной в Белгороде перешло в активную фазу

Сюжет
Набережная
Береговую линию на будущей набережной Северского Донца со стороны Волчанской расчистили от поросли, приступили к активному этапу благоустройства. Благо, погода в ноябре–декабре пока позволяет. Что планируют сделать в ближайшее время, рассказал мэр Валентин Демидов.

Цель проекта — объединить рекреационные зоны вдоль городских рек. Тогда горожане смогут наслаждаться прогулками и катанием на велосипедах и самокатах в живописных местах.

В настоящее время подрядчик занимается установкой свай, которые станут основой для пешеходного настила. Аналогичные конструкции и покрытие уже делали на противоположном берегу реки. Планируют также смонтировать инженерные сети и систему ливневой канализации.

В следующем году здесь продлят, а затем закольцуют велосипедно-пешеходный маршрут вдоль берегов двух рек, их соединят мостами в районе улицы Костюкова и спортивного кластера «Берега».

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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Набережная#Благоустройство#Везелка#Новости Белгорода#Северский донец#Белгород#Валентин Демидов
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