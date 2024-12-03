Пока погода позволяет: в Белгороде занялись набережной со стороны Волчанской

Благоустройство набережной в Белгороде перешло в активную фазу

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Береговую линию на будущей набережной Северского Донца со стороны Волчанской расчистили от поросли, приступили к активному этапу благоустройства. Благо, погода в ноябре–декабре пока позволяет. Что планируют сделать в ближайшее время, рассказал мэр Валентин Демидов.