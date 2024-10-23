ФАС нашла нарушения в закупке по благоустройству набережной Везёлки в Белгороде

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В региональное управление ФАС поступило дело об административном нарушении сотрудника МКУ «Управление капитального строительства». По итогам разбирательства ему назначили два штрафа на общую сумму 53 тысячи рублей. Что произошло, рассказали в ведомстве.