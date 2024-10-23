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Posted 23 октября, 11:45

Published 23 октября, 11:45

Modified 23 октября, 11:50

Updated 23 октября, 11:50

ФАС нашла нарушения в закупке по благоустройству набережной Везёлки в Белгороде

ФАС нашла нарушения в закупке по благоустройству набережной Везёлки в Белгороде

23 октября 2024, 11:45
Фото: Артём Черненко. bel.ru
Сюжет
Штраф
В региональное управление ФАС поступило дело об административном нарушении сотрудника МКУ «Управление капитального строительства». По итогам разбирательства ему назначили два штрафа на общую сумму 53 тысячи рублей. Что произошло, рассказали в ведомстве.

Упомянутый выше сотрудник разместил в Единой информационной системе в сфере закупок госконтракт на выполнение работ по благоустройству набережной рек Везёлка и Северский Донец.

По итогам электронного аукциона «Управление капитального строительства» Белгорода заключило контракт с ООО «Инвестстрой» на 245 млн рублей.

Но выяснилось, что указанное в документах место расположение подрядных работ было неверным. За нарушение (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ) назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.

Претензии возникли и у подрядчика. Ранее заказчик посчитал, что «Инвестстрой» уклонился от заключения контракта, потому что предоставил не соответствующую требованиям законодательства независимую гарантию.

Решение было признано необоснованным (ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ), от виновного потребовали выплатить ещё один штраф — уже 50 тысяч рублей.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Штраф#Прокуратура#УФАС#Госзакупки#Электронный аукцион#Белгород#Госконтракт#Инвестстрой
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