ФАС нашла нарушения в закупке по благоустройству набережной Везёлки в Белгороде

Posted 23 октября, 11:45
Published 23 октября, 11:45
Modified 23 октября, 11:50
Updated 23 октября, 11:50
Упомянутый выше сотрудник разместил в Единой информационной системе в сфере закупок госконтракт на выполнение работ по благоустройству набережной рек Везёлка и Северский Донец.
По итогам электронного аукциона «Управление капитального строительства» Белгорода заключило контракт с ООО «Инвестстрой» на 245 млн рублей.
Но выяснилось, что указанное в документах место расположение подрядных работ было неверным. За нарушение (ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ) назначили штраф в размере 3 тысяч рублей.
Претензии возникли и у подрядчика. Ранее заказчик посчитал, что «Инвестстрой» уклонился от заключения контракта, потому что предоставил не соответствующую требованиям законодательства независимую гарантию.
Решение было признано необоснованным (ч. 3 ст. 7.32 КоАП РФ), от виновного потребовали выплатить ещё один штраф — уже 50 тысяч рублей.