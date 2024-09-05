Белгородского чиновника хотят наказать за самоуправство

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:03
Updated Сегодня, 16:03
Стало известно, что сотрудник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района использовал служебный транспорт в личных целях во внерабочее время, чего делать нельзя.
Из-за случившегося в отношении чиновника составили административный протокол за самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ). Наказание по статье для должностных лиц — от 300 до 500 рублей штрафа.
Представление также внесли в адрес главы администрации Красногвардейского района Галины Руденко.
За исполнением актов реагирования следит прокуратура района.