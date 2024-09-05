Белгородского чиновника хотят наказать за самоуправство

Белгородский чиновник использовал служебное авто в нерабочее время

Работник администрации в Красногвардейском районе использовал служебный транспорт в своё нерабочее время, из-за чего на него составили протокол, а в отношении главы муниципалитета внесли представление. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.