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Posted Сегодня, 16:03

Published Сегодня, 16:03

Modified Сегодня, 16:03

Updated Сегодня, 16:03

Белгородский чиновник использовал служебное авто в нерабочее время

Белгородского чиновника хотят наказать за самоуправство

5 сентября 2024, 16:03
Фото: Изображение Midjourney

Белгородский чиновник использовал служебное авто в нерабочее время

Работник администрации в Красногвардейском районе использовал служебный транспорт в своё нерабочее время, из-за чего на него составили протокол, а в отношении главы муниципалитета внесли представление. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Сюжет
Штраф

Стало известно, что сотрудник управления капитального строительства администрации Красногвардейского района использовал служебный транспорт в личных целях во внерабочее время, чего делать нельзя.

Из-за случившегося в отношении чиновника составили административный протокол за самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ). Наказание по статье для должностных лиц — от 300 до 500 рублей штрафа.

Представление также внесли в адрес главы администрации Красногвардейского района Галины Руденко.

За исполнением актов реагирования следит прокуратура района.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Штраф#Прокуратура#Администрация#Авто#Красногвардейский район#Чиновник#Белгород#Самоуправство
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