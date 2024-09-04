В Белгороде потратят 13 млн рублей на расчистку дорог от снега зимой

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Белгорблагоустройство разместило на сайте госзакупок сразу три тендера на уборку снега с магистральных дорог. Подрядчик, который согласится на эту работу, получит за свои услуги 3 или 5 миллионов рублей в зависимости от контракта.
Исполнителю предстоит очистить от снега наиболее загруженные маршруты для обычного и общественного транспорта. После этого снег нужно будет собрать в валы и кучи, погрузить и вывезти на согласованную с Роспотребнадзором площадку для временного складирования.
Напомним, что в прошлом году жители Белгорода и Старого Оскола чаще других жаловались на некачественную уборку снега, несмотря на то, что для этой цели была закуплена новая техника.