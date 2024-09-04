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Published Сегодня, 09:14

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Власти Белгорода начали подготовку к уборке снега зимой

В Белгороде потратят 13 млн рублей на расчистку дорог от снега зимой

4 сентября 2024, 09:14
Фото: 1MI
Власти Белгорода начали подготовку к уборке снега зимой

В Белгороде ищут подрядчика для уборки снега

Три госконтракта опубликовали белгородские власти. Один на сумму 3 млн, а другие два — по 5 млн рублей. Может, в этом году администрация учтёт прошлогодние ошибки, а жители будут меньше жаловаться на плохую уборку?

Белгорблагоустройство разместило на сайте госзакупок сразу три тендера на уборку снега с магистральных дорог. Подрядчик, который согласится на эту работу, получит за свои услуги 3 или 5 миллионов рублей в зависимости от контракта.

Исполнителю предстоит очистить от снега наиболее загруженные маршруты для обычного и общественного транспорта. После этого снег нужно будет собрать в валы и кучи, погрузить и вывезти на согласованную с Роспотребнадзором площадку для временного складирования.

Напомним, что в прошлом году жители Белгорода и Старого Оскола чаще других жаловались на некачественную уборку снега, несмотря на то, что для этой цели была закуплена новая техника.

Жители Белгорода и Старого Оскола оставили больше всего жалоб на уборку снега
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#Валерия Колесникова#Город#Белгородская область#Снег#Госзакупки#Новости Белгорода#Белгород#Жалобы жителей#Уборка дорог
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