В Белгороде потратят 13 млн рублей на расчистку дорог от снега зимой

В Белгороде ищут подрядчика для уборки снега

Три госконтракта опубликовали белгородские власти. Один на сумму 3 млн, а другие два — по 5 млн рублей. Может, в этом году администрация учтёт прошлогодние ошибки, а жители будут меньше жаловаться на плохую уборку?