«Чистят ли снег?» Мэр Белгорода «ловил» горожан и спрашивал о качестве уборки улиц

Posted Сегодня, 08:43
Published Сегодня, 08:43
Modified Сегодня, 08:45
Updated Сегодня, 08:45
Пока белгородцы продолжают жаловаться на нечищеные тротуары и дороги, мэр города Валентин Демидов решил устроить опрос горожан. Чиновник утром 20 декабря вышел на остановки Белгорода и начал задавать вопросы прохожим о качестве уборки дорог.
Так, один из очевидцев сообщил Бел.Ру, что мэр спросил у него, убирают ли снег на остановке. Горожанин ответил, что снег убирали, но очень плохо, о чём и сказал чиновнику. Тот же в ответ уточнил, посыпали ли дороги песком.
«Я посмотрел вниз и сказал ему: „Ну да, посыпали, там же кеся-меся под ногами“», — ответил белгородец.
После этого житель поспешил на приехавший автобус, а мэр тем временем «поймал» уже другого горожанина и начал задавать ему всё те же вопросы.
Вечером 19 декабря Валентин Демидов сообщал о проведении совещания с управами и работниками Белгорблагоустройства. Они обсуждали неудовлетворительное состояние дорог после обледенения тротуаров, лестниц и других мест. Демидов отметил, что задача по уборке не была выполнена.