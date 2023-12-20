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Снег

«Чистят ли снег?» Мэр Белгорода «ловил» горожан и спрашивал о качестве уборки улиц

20 декабря 2023, 08:43
Фото: 1MI
Снег

Мэр Белгорода спрашивал белгородцев о качестве уборки снега

Опрос прошёл утром 20 декабря. Мэр Белгорода Валентин Демидов пришёл на одну из остановок города и начал узнавать у проходивших мимо горожан о качестве уборки тротуаров и дорог. Один из очевидцев поделился с Бел.Ру диалогом с чиновником.

Пока белгородцы продолжают жаловаться на нечищеные тротуары и дороги, мэр города Валентин Демидов решил устроить опрос горожан. Чиновник утром 20 декабря вышел на остановки Белгорода и начал задавать вопросы прохожим о качестве уборки дорог.

Так, один из очевидцев сообщил Бел.Ру, что мэр спросил у него, убирают ли снег на остановке. Горожанин ответил, что снег убирали, но очень плохо, о чём и сказал чиновнику. Тот же в ответ уточнил, посыпали ли дороги песком.

«Я посмотрел вниз и сказал ему: „Ну да, посыпали, там же кеся-меся под ногами“», — ответил белгородец.

После этого житель поспешил на приехавший автобус, а мэр тем временем «поймал» уже другого горожанина и начал задавать ему всё те же вопросы.

Вечером 19 декабря Валентин Демидов сообщал о проведении совещания с управами и работниками Белгорблагоустройства. Они обсуждали неудовлетворительное состояние дорог после обледенения тротуаров, лестниц и других мест. Демидов отметил, что задача по уборке не была выполнена.

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#Снег#Новости Белгорода#Уборка снега#Белгород#Валентин Демидов#Александра Склярова
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