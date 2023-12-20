«Чистят ли снег?» Мэр Белгорода «ловил» горожан и спрашивал о качестве уборки улиц

Так, один из очевидцев сообщил Бел.Ру, что мэр спросил у него, убирают ли снег на остановке. Горожанин ответил, что снег убирали, но очень плохо, о чём и сказал чиновнику. Тот же в ответ уточнил, посыпали ли дороги песком.