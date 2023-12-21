Техника сломана и дополнительные работы: как оправдываются белгородские УК?

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 08:39
Updated Сегодня, 08:39
Отвечая на вопрос о причинах неудовлетворительной расчистки территорий от снега, которые озвучивают белгородские управляющие компании, начальник управления государственного жилищного надзора области заявил, что правительство Белгородской области подобные оправдания от компаний не принимает.
«Озвучивать можно разные причины, но есть регламентные работы и временной порядок, в который они должны эти работы провести. Есть управляющая компания, она нанята собственниками, поэтому должна предоставлять качественные услуги. В том числе и по расчистке снега. Поэтому те оправдания, которые высказывает УК, не должны сегодня нас волновать. Мы, как надзорный орган, должны принимать меры согласно действующему законодательству».
Михаил Бредихин, начальник управления госжилнадзора Белгородской области
По словам Бредихина, чаще всего компании говорят о том, что техника на данный момент сломана, а дополнительно нанятая расчищала снег на других объектах, поэтому поступила позже. Также он отметил, что «входить в положение УК никто не собирается, потому что нас это не устраивает», т. к. в первую очередь необходимо расчистить дворовые территории.
«День человека начинается со двора. Он должен не упасть, когда выходит из подъезда. Пешеходная дорожка должна быть вычищена, как и дорожная часть. Человек должен пойти на остановку и благополучно добраться на работу. Поэтому со двора начинается рабочий день каждого».
Михаил Бредихин, начальник управления жилнадзора Белгородской области
Также на брифинге рассказали, что разработан план действий, направленный на предотвращение последствий неблагоприятных погодных условий и составлен регламент для управляющих компаний, в котором указана последовательность выполнения работ на объектах и территориях. Те УК, которые не справились с задачей, получили штрафы в размере 250 тысяч. Михаил Бредихин заявил, что подобные меры имеют хорошее воздействие на них, поэтому согласиться с их недейственностью не может.