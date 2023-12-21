Техника сломана и дополнительные работы: как оправдываются белгородские УК?

По словам Бредихина, чаще всего компании говорят о том, что техника на данный момент сломана, а дополнительно нанятая расчищала снег на других объектах, поэтому поступила позже. Также он отметил, что «входить в положение УК никто не собирается, потому что нас это не устраивает», т. к. в первую очередь необходимо расчистить дворовые территории.