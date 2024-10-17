Белгородцы мёрзнут в своих квартирах, а уволенные директора не вернутся на работу?

Интерактивная карта, которая показывает, в каких домах Белгорода уже появилось тепло, оказалась неточной. По крайней мере, так утверждают жители. «Положительно» подсвечиваются и адреса, где батареи до сих пор холодные. А где-то они нагрелись, но, по словам белгородцев, не в квартирах, а в подъездах.