Белгородцы мёрзнут в своих квартирах, а уволенные директора не вернутся на работу?

Posted 17 октября, 15:30
Published 17 октября, 15:30
Modified 17 октября, 15:30
Updated 17 октября, 15:30
Громкая история с увольнением нескольких директоров школ, которое власти назвали «плановой кадровой работой», продолжается. Прокуратура не смогла помочь вернуться на работу уволенным сотрудникам. По информации «Открытого Белгорода», речь шла об уволенных директорах школ № 37, № 39, гимназии № 12 и центра образования № 15.
Суд не удовлетворил иски с ходатайством признать увольнительные приказы незаконными и выплатить директорам компенсацию за вынужденный прогул.
Однако решение суда пока не вступило в законную силу.
Интерактивная карта, которая показывает, в каких домах Белгорода уже появилось тепло, оказалась неточной. По крайней мере, так утверждают жители. «Положительно» подсвечиваются и адреса, где батареи до сих пор холодные. А где-то они нагрелись, но, по словам белгородцев, не в квартирах, а в подъездах.
Теплоснабжающая организация обеспечила подачу теплоносителя в многоквартирные дома, сообщил мэр, но вот само тепло может прийти в течение двух недель. В противном случае необходимо обращаться в УК или ТСЖ.
В четверг появились сообщения об ухудшении состояния здоровья актёра Михаила Ефремова, который находится в колонии в Белгородской области. Якобы у него обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких.
Новость опровергли сначала в региональном УФСИН, а затем и адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он также сообщил, что сейчас они занимаются подготовкой прошения об УДО. Точных сроков нет, но, возможно, его подадут до Нового года.