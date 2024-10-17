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Posted 17 октября, 15:30

Published 17 октября, 15:30

Modified 17 октября, 15:30

Updated 17 октября, 15:30

Отопительный сезон начался, но некоторые белгородцы продолжают мёрзнуть в квартирах

Белгородцы мёрзнут в своих квартирах, а уволенные директора не вернутся на работу?

17 октября 2024, 15:30
Фото: Изображение Midjourney
Отопительный сезон начался, но некоторые белгородцы продолжают мёрзнуть в квартирах
Сюжет
Прокуратура
Четверг в Белгородской области полон неприятных новостей. Жители областного центра продолжают жаловаться на холодные батареи. Уволенные летом директора школ не смогли опротестовать решение в суде. А СМИ вновь вспомнили о Михаиле Ефремове, сидящем в белгородской колонии.

Уволенные директора школ не вернутся к работе?

Громкая история с увольнением нескольких директоров школ, которое власти назвали «плановой кадровой работой», продолжается. Прокуратура не смогла помочь вернуться на работу уволенным сотрудникам. По информации «Открытого Белгорода», речь шла об уволенных директорах школ № 37, № 39, гимназии № 12 и центра образования № 15.

Суд не удовлетворил иски с ходатайством признать увольнительные приказы незаконными и выплатить директорам компенсацию за вынужденный прогул.

Однако решение суда пока не вступило в законную силу.

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Белгородцы мёрзнут в своих квартирах

Интерактивная карта, которая показывает, в каких домах Белгорода уже появилось тепло, оказалась неточной. По крайней мере, так утверждают жители. «Положительно» подсвечиваются и адреса, где батареи до сих пор холодные. А где-то они нагрелись, но, по словам белгородцев, не в квартирах, а в подъездах.

Теплоснабжающая организация обеспечила подачу теплоносителя в многоквартирные дома, сообщил мэр, но вот само тепло может прийти в течение двух недель. В противном случае необходимо обращаться в УК или ТСЖ.

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Болен ли и когда выйдет Ефремов?

В четверг появились сообщения об ухудшении состояния здоровья актёра Михаила Ефремова, который находится в колонии в Белгородской области. Якобы у него обострилась хроническая обструктивная болезнь лёгких.

Новость опровергли сначала в региональном УФСИН, а затем и адвокат Ефремова Юрий Падалко. Он также сообщил, что сейчас они занимаются подготовкой прошения об УДО. Точных сроков нет, но, возможно, его подадут до Нового года.

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