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Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

В мэрии рассказали, на что пойдёт ещё 1 млрд рублей на набережной в Белгороде

Смотровая вышка с медпунктом и сцена: набережную Белгорода продолжат благоустраивать

13 августа 2024, 13:20
Фото: bel.ru

В мэрии рассказали, на что пойдёт ещё 1 млрд рублей на набережной в Белгороде

На третий этап благоустройства набережной в Белгороде выделили больше 1 млрд рублей. Что сделают в рамках этих работ, редакция Бел.Ру уточнила в мэрии.

В конце июля на сайте госзакупок появился контракт на выполнение третьего этапа работ на набережной Северского Донца в Белгороде. Большая часть документов относилась либо к общей концепции парка, либо к предыдущим этапам, а по новому информации было не очень много. Редакция Бел.Ру решила уточнить у мэрии, какие именно работы проведут и что появится на новой набережной.

Территорию городского пляжа снабдят электричеством, проведут сети водопроводов, системы видеонаблюдения, звукового обеспечения и пожарной сигнализации. Набережную дополнительно озеленят.

Левый берег продолжат благоустраивать, но часть работ также пройдёт на другой стороне от реки. Проезд к общественному пространству заасфальтируют, сделают тротуары и велодорожки с плиточным и асфальтобетонным покрытием, а также появятся тропинки из гравийных высевок.

Организуют детские и спортивные площадки с резинокордовым и песчаным покрытием. Вдоль правого берега появятся деревянные настилы, мостики, смотровые площадки с террасой. Установят и выставочную площадку современных искусств и культурно-развлекательную площадку со сценой для музыкальных и театрализованных представлений.

На набережной появится павильон для закаливания, общественные туалеты, база ГО ЧС. Установят в рекреационной зоне входные арки, беседки для пикников, домик на дереве, теневые навесы и смотровую вышку с медпунктом.

Работы по благоустройству должны закончить до сентября 2025 года. Выделили на набережную больше 1 млрд рублей.

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