Смотровая вышка с медпунктом и сцена: набережную Белгорода продолжат благоустраивать

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
В конце июля на сайте госзакупок появился контракт на выполнение третьего этапа работ на набережной Северского Донца в Белгороде. Большая часть документов относилась либо к общей концепции парка, либо к предыдущим этапам, а по новому информации было не очень много. Редакция Бел.Ру решила уточнить у мэрии, какие именно работы проведут и что появится на новой набережной.
Территорию городского пляжа снабдят электричеством, проведут сети водопроводов, системы видеонаблюдения, звукового обеспечения и пожарной сигнализации. Набережную дополнительно озеленят.
Левый берег продолжат благоустраивать, но часть работ также пройдёт на другой стороне от реки. Проезд к общественному пространству заасфальтируют, сделают тротуары и велодорожки с плиточным и асфальтобетонным покрытием, а также появятся тропинки из гравийных высевок.
Организуют детские и спортивные площадки с резинокордовым и песчаным покрытием. Вдоль правого берега появятся деревянные настилы, мостики, смотровые площадки с террасой. Установят и выставочную площадку современных искусств и культурно-развлекательную площадку со сценой для музыкальных и театрализованных представлений.
На набережной появится павильон для закаливания, общественные туалеты, база ГО ЧС. Установят в рекреационной зоне входные арки, беседки для пикников, домик на дереве, теневые навесы и смотровую вышку с медпунктом.
Работы по благоустройству должны закончить до сентября 2025 года. Выделили на набережную больше 1 млрд рублей.