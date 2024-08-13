Смотровая вышка с медпунктом и сцена: набережную Белгорода продолжат благоустраивать

В конце июля на сайте госзакупок появился контракт на выполнение третьего этапа работ на набережной Северского Донца в Белгороде. Большая часть документов относилась либо к общей концепции парка, либо к предыдущим этапам, а по новому информации было не очень много. Редакция Бел.Ру решила уточнить у мэрии, какие именно работы проведут и что появится на новой набережной.