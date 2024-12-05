Так ожидать в Белгороде снега или нет? Что говорится в прогнозе

Posted 5 декабря, 14:05
Published 5 декабря, 14:05
Modified 5 декабря, 14:05
Updated 5 декабря, 14:05
В Белгородской области в пятницу, 6 декабря, будет облачно. Ночью в отдельных районах пройдёт небольшой снег. Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с.
Днём в регионе тоже будет снежно. Ветер усилится до 8-13 м/с.
Температура воздуха ночью и днём в Белгородской области составит -6…-1 °С.
Снежной будет пятница и в Белгороде. Ночью осадки пройдут при -3 °С. Днём снег усилится, а столбик термометра покажет -2 °С, говорится в прогнозе Гидрометцентра.
Снег ожидается и в ночь на субботу, 7 декабря. А вот днём в первый выходной будет идти дождь со снегом.
В воскресенье и понедельник, 8 и 9 декабря, в Белгороде осадков пока не предвидится. Вместе с тем днём во вторник возможен дождь при +4 °С.