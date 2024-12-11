В четверг белгородские скользкие дороги накроет дождём и мокрым снегом

Posted 11 декабря, 16:13
Published 11 декабря, 16:13
Modified 11 декабря, 16:13
Updated 11 декабря, 16:13
Завтра, 12 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью прогнозируется мокрый снег и дождь, днём — небольшой снег. На дорогах сохранится опасная гололедица, а на пешеходных дорожках — гололёд.
Порывы северо-западного ветра достигнут 5-10 м/с в тёмное время суток и 8-13 м/с — в светлое.
Столбик термометра по всему региону опустится до -6 °С ночью, а днём поднимется чуть выше — до -2…0 °С. В Белгороде ожидается такая же температура утром, однако ночью будет немного теплее — от -3 °С до -1 °С.