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Posted 11 декабря, 16:13

Published 11 декабря, 16:13

Modified 11 декабря, 16:13

Updated 11 декабря, 16:13

Каток на белгородских дорогах, судя по всему, останется

В четверг белгородские скользкие дороги накроет дождём и мокрым снегом

11 декабря 2024, 16:13
Фото: 1MI. Каток на белгородских дорогах, судя по всему, останется
Сюжет
Погода
В четверг Белгородскую область накроет снегом и дождём, а на дорогах сохранится гололедица. Температура при этом опустится до -6 °С. Прогнозом погоды от Гидрометцентра РФ поделились в пресс-службе регионального МЧС.

Завтра, 12 декабря, на территории Белгородской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью прогнозируется мокрый снег и дождь, днём — небольшой снег. На дорогах сохранится опасная гололедица, а на пешеходных дорожках — гололёд.

Порывы северо-западного ветра достигнут 5-10 м/с в тёмное время суток и 8-13 м/с — в светлое.

Столбик термометра по всему региону опустится до -6 °С ночью, а днём поднимется чуть выше — до -2…0 °С. В Белгороде ожидается такая же температура утром, однако ночью будет немного теплее — от -3 °С до -1 °С.

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