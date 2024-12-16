В Белгородской области резко ухудшится погода

Во вторник, 17 декабря, небо будет облачное. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега. Местами возможен гололёд. Но это ещё не всё. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с, порывы будут достигать 18 м/с.