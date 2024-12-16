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Posted 16 декабря, 12:55

Published 16 декабря, 12:55

Modified 16 декабря, 12:55

Updated 16 декабря, 12:55

На дорогах во вторник будет очень скользко

В Белгородской области резко ухудшится погода

16 декабря 2024, 12:55
Фото: bel.ru. На дорогах во вторник будет очень скользко
Сюжет
Погода
Чем ближе к Новому году, тем ниже становится в регионе температура. И тем сильнее показывает свой характер погода. Белгородцам нужно готовится к метели, сильному ветру и гололёду, сообщает МЧС.

Во вторник, 17 декабря, небо будет облачное. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега. Местами возможен гололёд. Но это ещё не всё. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с, порывы будут достигать 18 м/с.

Максимум температура воздуха прогреется до +2 °C, а опустится до -3 °C.

В МЧС напоминают, что подобные погодные условия могут стать причиной обрушений конструкций, рекламных щитов, срыва кровли домов, падения деревьев и линий электропередачи. Вблизи данных объектов стоит быть осторожными.

Лучше на время непогоды укрыться в здании. При выходе на улицу одевайтесь по погоде и используйте нескользящую обувь. Особенно внимательными необходимо быть водителям и пешеходам.

В случае ЧП обращайтесь либо в Единую службу спасения по телефону 112 или в главное управление МЧС по Белгородской области 8 (4722) 39-99-99.

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