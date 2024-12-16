В Белгородской области резко ухудшится погода

Posted 16 декабря, 12:55
Published 16 декабря, 12:55
Modified 16 декабря, 12:55
Updated 16 декабря, 12:55
Во вторник, 17 декабря, небо будет облачное. Синоптики обещают осадки в виде мокрого снега. Местами возможен гололёд. Но это ещё не всё. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 8-13 м/с, порывы будут достигать 18 м/с.
Максимум температура воздуха прогреется до +2 °C, а опустится до -3 °C.
В МЧС напоминают, что подобные погодные условия могут стать причиной обрушений конструкций, рекламных щитов, срыва кровли домов, падения деревьев и линий электропередачи. Вблизи данных объектов стоит быть осторожными.
Лучше на время непогоды укрыться в здании. При выходе на улицу одевайтесь по погоде и используйте нескользящую обувь. Особенно внимательными необходимо быть водителям и пешеходам.
В случае ЧП обращайтесь либо в Единую службу спасения по телефону 112 или в главное управление МЧС по Белгородской области 8 (4722) 39-99-99.