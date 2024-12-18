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Posted 18 декабря, 07:27

Published 18 декабря, 07:27

Modified 18 декабря, 08:31

Updated 18 декабря, 08:31

мост через Везёлку

На капремонт моста через Везёлку в Белгороде потратят 384 млн рублей

18 декабря 2024, 07:27
Фото: документы закупки. мост через Везёлку
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Новости Белгорода
На сайте госзакупок опубликована позиция на ремонт моста через реку по проспекту Ватутина. Заявки принимаются до 13 января.

В сентябре 2024 года на объекте провели полевые и камеральные работы. Мост был построен в 1989 году, с тех пор не ремонтировался. Его длина составляет чуть более 111 метров, общая ширина с тротуарами составляет 26,39 метра.

При обследовании моста в апреле этого года нашли многочисленные повреждения асфальта, коррозию карнизных и тротуарных блоков, рекомендовали заменить перила, лестницы, опоры электроосвещения, отремонтировать балки, заменить гидроизоляционные шпонки. В сентябре добавились новые пункты. Состояние моста оценили на «двойку». Однако ограничивать движение на время ремонта не потребуется.

Ремонт на объекте должны сделать до конца ноября 2025 года. Начальная цена контракта — чуть более 384,6 млн рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.

мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлкумост через Везёлку
мост через Везёлку. Фото: документы закупки
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#Евгений Грицков#Улица николая чумичова#Новости Белгорода#Проспект ватутина#Белгород#Мост через Везёлку
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