На капремонт моста через Везёлку в Белгороде потратят 384 млн рублей

Posted 18 декабря, 07:27
Published 18 декабря, 07:27
Modified 18 декабря, 08:31
Updated 18 декабря, 08:31
В сентябре 2024 года на объекте провели полевые и камеральные работы. Мост был построен в 1989 году, с тех пор не ремонтировался. Его длина составляет чуть более 111 метров, общая ширина с тротуарами составляет 26,39 метра.
При обследовании моста в апреле этого года нашли многочисленные повреждения асфальта, коррозию карнизных и тротуарных блоков, рекомендовали заменить перила, лестницы, опоры электроосвещения, отремонтировать балки, заменить гидроизоляционные шпонки. В сентябре добавились новые пункты. Состояние моста оценили на «двойку». Однако ограничивать движение на время ремонта не потребуется.
Ремонт на объекте должны сделать до конца ноября 2025 года. Начальная цена контракта — чуть более 384,6 млн рублей. Заявки принимаются до 13 января 2025 года.