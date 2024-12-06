Скоро увидим? Как проходит монтаж пешеходного моста в парке Белгорода

Posted 6 декабря, 14:39
Published 6 декабря, 14:39
Modified 6 декабря, 14:41
Updated 6 декабря, 14:41
В 2024 году в Белгороде должны завершить третий этап реконструкции центрального парка. Сейчас работы ещё идут, монтируется пешеходный мост, высаживается газон. Должны были закончить эти работы до 20 декабря 2024 года, но сроки перенесли на 31 декабря.
Узнать, кто подрядчик, на месте сложно. Паспорта объекта мы не нашли. Перед входом в парк стоит паспорт ещё первого этапа, который завершился в апреле. Журналистка Бел.Ру хотела уточнить подробности у строителей, которые занимаются монтажом пешеходного моста, но там назвать фирму не смогли и отправили к «мужчине без шапки, без волос в УАЗике». Его, как и машину, найти не удалось.
Сейчас возле фонтана «Кувшинка» появляется мост. Специалисты устанавливают опоры. В это же время на территории высаживают семена газона.
Напомним, что 16 ноября мэрия рассказывала, что мост готов уже на 45%. Конструкция будет светящейся, а ограждения сделают из стекла. Его общая протяжённость составит 130 метров. При этом возводят его на разных уровнях, максимальная высота — три метра.