Скоро увидим? Как проходит монтаж пешеходного моста в парке Белгорода

Узнать, кто подрядчик, на месте сложно. Паспорта объекта мы не нашли. Перед входом в парк стоит паспорт ещё первого этапа, который завершился в апреле. Журналистка Бел.Ру хотела уточнить подробности у строителей, которые занимаются монтажом пешеходного моста, но там назвать фирму не смогли и отправили к «мужчине без шапки, без волос в УАЗике». Его, как и машину, найти не удалось.