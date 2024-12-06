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Posted 6 декабря, 14:39

Published 6 декабря, 14:39

Modified 6 декабря, 14:41

Updated 6 декабря, 14:41

Проект будущего навесного моста в Центральном парке в Белгороде

Скоро увидим? Как проходит монтаж пешеходного моста в парке Белгорода

6 декабря 2024, 14:39
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети.. Проект будущего навесного моста в Центральном парке в Белгороде
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Новости Белгорода
В рамках реконструкции центрального парка культуры и отдыха имени Ленина в Белгороде возле фонтана «Кувшинка» появится пешеходный мост с архитектурной подсветкой. Закончить монтаж должны в декабре 2024 года. Как он выглядит сейчас?

В 2024 году в Белгороде должны завершить третий этап реконструкции центрального парка. Сейчас работы ещё идут, монтируется пешеходный мост, высаживается газон. Должны были закончить эти работы до 20 декабря 2024 года, но сроки перенесли на 31 декабря.

Узнать, кто подрядчик, на месте сложно. Паспорта объекта мы не нашли. Перед входом в парк стоит паспорт ещё первого этапа, который завершился в апреле. Журналистка Бел.Ру хотела уточнить подробности у строителей, которые занимаются монтажом пешеходного моста, но там назвать фирму не смогли и отправили к «мужчине без шапки, без волос в УАЗике». Его, как и машину, найти не удалось.

Сейчас возле фонтана «Кувшинка» появляется мост. Специалисты устанавливают опоры. В это же время на территории высаживают семена газона.

Напомним, что 16 ноября мэрия рассказывала, что мост готов уже на 45%. Конструкция будет светящейся, а ограждения сделают из стекла. Его общая протяжённость составит 130 метров. При этом возводят его на разных уровнях, максимальная высота — три метра.

Фото: bel.ru
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#Алёна Мальцева#Реконструкция#Центральный парк#Новости Белгорода#Белгород#Кувшинка
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