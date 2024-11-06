Почему затянулся ремонт надземки на Ватутина? Объяснили в мэрии Белгорода

В Белгороде сроки завершения ремонта моста на Ватутина перенесли на декабрь

Сюжет Строительство

Первый за 20 лет капитальный ремонт надземного перехода на проспекте Ватутина начался ещё в конце августа. Изначально власти обещали, что откроют путепровод в конце октября. В середине осени было выполнено уже 70% работ. Но надземку так и не открыли, в мэрии объяснили, почему.