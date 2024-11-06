Почему затянулся ремонт надземки на Ватутина? Объяснили в мэрии Белгорода

Posted 6 ноября, 09:44
Published 6 ноября, 09:44
Modified 6 ноября, 09:46
Updated 6 ноября, 09:46
В процессе демонтажа были выявлены дополнительные дефекты, которые не были учтены в первоначальном проекте ремонта. Для повышения надёжности и долговечности моста было решено дополнительно укрепить лестничный марш и увеличить площадь полимерного покрытия.
На данный момент завершили штукатурные работы и гидроизоляция фундамента, а также обустроили бетонное основание и каркас лестничного марша. Кроме того, усилили металлоконструкции и покрасили мост — на 80%.
Планируется, что все работы будут завершены в начале декабря. Напомним, что на капремонт выделили более 7,6 млн рублей.
В начале октября ход работ проверили журналисты Бел.Ру.