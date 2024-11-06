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Posted 6 ноября, 09:44

Published 6 ноября, 09:44

Modified 6 ноября, 09:46

Updated 6 ноября, 09:46

Надземный переход на проспекте Ватутина

Почему затянулся ремонт надземки на Ватутина? Объяснили в мэрии Белгорода

6 ноября 2024, 09:44
Фото: мэрия Белгорода. Надземный переход на проспекте Ватутина

В Белгороде сроки завершения ремонта моста на Ватутина перенесли на декабрь

Сюжет
Строительство
Первый за 20 лет капитальный ремонт надземного перехода на проспекте Ватутина начался ещё в конце августа. Изначально власти обещали, что откроют путепровод в конце октября. В середине осени было выполнено уже 70% работ. Но надземку так и не открыли, в мэрии объяснили, почему.

В процессе демонтажа были выявлены дополнительные дефекты, которые не были учтены в первоначальном проекте ремонта. Для повышения надёжности и долговечности моста было решено дополнительно укрепить лестничный марш и увеличить площадь полимерного покрытия.

На данный момент завершили штукатурные работы и гидроизоляция фундамента, а также обустроили бетонное основание и каркас лестничного марша. Кроме того, усилили металлоконструкции и покрасили мост — на 80%.

Планируется, что все работы будут завершены в начале декабря. Напомним, что на капремонт выделили более 7,6 млн рублей.

В начале октября ход работ проверили журналисты Бел.Ру.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Строительство#Ремонт#Декабрь#Надземный пешеходный переход#Белгород
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