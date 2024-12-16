Была в предаварийном состоянии: надземку на Ватутина открыли, но ещё не закончили?

В мэрии Белгорода отчитались о ходе ремонта надземного перехода на Ватутина

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Капитальный ремонт моста на проспекте Ватутина ещё не до конца завершился, но его всё-таки решили открыть для пешеходов. О том, почему работы так затянулись и что ещё предстоит сделать, рассказали в городской администрации.