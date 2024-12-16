Была в предаварийном состоянии: надземку на Ватутина открыли, но ещё не закончили?

Posted 16 декабря, 10:25
Published 16 декабря, 10:25
Modified 16 декабря, 10:25
Updated 16 декабря, 10:25
Подрядчик уже завершил основной объём работ. Строители устранили аварийность объекта, точнее пешеходного покрытия, уложили новое. Также смонтировали лестницу, обновили фасад, покрасили металлоконструкции.
Сейчас движение по мосту открыто, но требуется ещё заменить остекление и архитектурную подсветку. Это сделают в начале 2025 года.
До Нового года здесь также установят нержавеющее ограждение со стороны памятника князю Владимиру и со стороны Пушкинской библиотеки.
Напомним, что мост должны были открыть ещё в конце ноября, но работы затянулись, когда строители выявили дополнительные дефекты конструкции.
Здесь также по соображениям безопасности решили на ночь закрывать смотровую площадку.