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Posted 18 декабря, 14:03

Published 18 декабря, 14:03

Modified 18 декабря, 14:05

Updated 18 декабря, 14:05

Закуски из курицы любимы многими белгородцами

Белгородцы чаще заказывают американскую и украинскую еду, нежели русскую

18 декабря 2024, 14:03
Фото: Изображение Midjourney. Закуски из курицы любимы многими белгородцами
Сюжет
Новости Белгорода
Блюда, которые жители Белгорода чаще всего заказывают в ресторанах, не удивили экзотикой. Список наиболее популярных позиций предоставили специалисты «Яндекс. Еды».

Оказалось, что чаще всего жители Белгорода предпочитают заказывать фастфуд. Обычно это бургеры — 25% и закуски из картофеля — 21%. На третьем месте с 19% расположились закуски из курицы, а на четвёртом — пицца с 17%. Реже всего белгородцы отдают предпочтения салатам — их заказывают всего в 15% случаев.

Среди характерных блюд отличились:

  • пицца — её белгородцы заказывали в 1,7 раза больше, чем жители других регионов;
  • паста и шаурма — по 1,4 раза;
  • котлеты и сэндвичи — по 1,3 раза.
Итоги исследованияИтоги исследования
Итоги исследования. Фото: «Яндекс.Еда»

Среди наиболее популярных видов кухонь в Белгороде находятся американская (25%), итальянская (17%), японская (14%), европейская (12%) и домашняя (11%).

При этом наиболее характерны для Белгородской области украинская (в 1,6 раза выше, чем в других регионах), итальянская (в 1,5), русская (1,4), турецкая (в 1,2) и грузинская (1,1).

Итоги исследованияИтоги исследования
Итоги исследования. Фото: «Яндекс.Еда»
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