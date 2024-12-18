Белгородцы чаще заказывают американскую и украинскую еду, нежели русскую

Оказалось, что чаще всего жители Белгорода предпочитают заказывать фастфуд. Обычно это бургеры — 25% и закуски из картофеля — 21%. На третьем месте с 19% расположились закуски из курицы, а на четвёртом — пицца с 17%. Реже всего белгородцы отдают предпочтения салатам — их заказывают всего в 15% случаев.