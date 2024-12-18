Белгородцы чаще заказывают американскую и украинскую еду, нежели русскую

Posted 18 декабря, 14:03
Published 18 декабря, 14:03
Modified 18 декабря, 14:05
Updated 18 декабря, 14:05
Оказалось, что чаще всего жители Белгорода предпочитают заказывать фастфуд. Обычно это бургеры — 25% и закуски из картофеля — 21%. На третьем месте с 19% расположились закуски из курицы, а на четвёртом — пицца с 17%. Реже всего белгородцы отдают предпочтения салатам — их заказывают всего в 15% случаев.
Среди характерных блюд отличились:
Среди наиболее популярных видов кухонь в Белгороде находятся американская (25%), итальянская (17%), японская (14%), европейская (12%) и домашняя (11%).
При этом наиболее характерны для Белгородской области украинская (в 1,6 раза выше, чем в других регионах), итальянская (в 1,5), русская (1,4), турецкая (в 1,2) и грузинская (1,1).