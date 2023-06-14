После того, как бизнес будет окончательно передан оператору из России, предприятия общественного питания KFC начнут работу в тех же местах, но под новым названием и вывеской — Rostic’s. Впрочем, часть ресторанов уже озвучила намерение продолжать работу под той же самой маркой — это порядка 20% предприятий, имеющих договоры франшизы. Они под бренд Rostic’s переходить отказались. Их поддержка будет продолжаться, причем в полном соответствии со стандартами, установленными на уровне бренда.