Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Весной 2022 года компания Yum! Brands (США) заявила о приостановке своей деятельности на территории РФ, а именно приостановила работу сети ресторанов, которые функционировали в том числе под брендом KFC. Позднее, через несколько месяцев, в СМИ появилась информация о том, что предприятия быстрого питания будут проданы. Назывался и покупатель — ООО «Смарт сервис ЛТД», — работающий как франчайзинговый оператор.
Согласно условиям сделки, экс-собственник передает российскому предприятию только несколько десятков предприятий быстрого питания. Всего их на территории России насчитывается несколько сотен, и остальные, вероятно, продолжат работать на следующих условиях:
В Белгороде, по данным на май 2023 года, работает три ресторана под брендом KFC в структуре сети.
После того, как бизнес будет окончательно передан оператору из России, предприятия общественного питания KFC начнут работу в тех же местах, но под новым названием и вывеской — Rostic’s. Впрочем, часть ресторанов уже озвучила намерение продолжать работу под той же самой маркой — это порядка 20% предприятий, имеющих договоры франшизы. Они под бренд Rostic’s переходить отказались. Их поддержка будет продолжаться, причем в полном соответствии со стандартами, установленными на уровне бренда.
Согласно последним данным, на территории России, в том числе в Белгороде, не планируется открывать новые предприятия общественного питания сети под брендом KFC.
Новые собственники предприятий общественного питания уже сделали заявление, согласно которому меню, ставшее привычным многим посетителям ресторанов, изменений не претерпит. По-прежнему гостям будут доступны полюбившиеся десерты, блюда из жареной курицы и картофеля. Все, что изменится, — названия блюд, и то в отношении далеко не всех позиций меню. К примеру, то, к чему посетители ресторанов в Белгороде привыкли как к «Твистеру», получит название «Шеф-ролл».
Интерьер ресторанов KFC в Белгороде после ребрендинга тоже не претерпит существенных изменений. Уточняется, что прежними останутся так называемые корпоративные цвета, преобладающие в оформлении торговых залов. Логотип, впрочем, изменится — он будет представлен в виде текста. В частности, на вывеске будет указано новое название Rostic’s на темном фоне.
Согласно мнению опрошенных экспертов рынка, стоимость блюд из меню ресторанов общественного питания серьезным образом не изменится. С ресторанами продолжают сотрудничество те же поставщики, что и раньше, в их числе — «Белгранком», производитель из Белгорода, который занимается выпуском куриных полуфабрикатов под торговой маркой «Ясные зори».
Первый ресторан под новым брендом уже открылся в Москве — это произошло в апреле 2023 года. Далее запланирован постепенный переход и других бывших KFC под новую марку. В ближайших планах — открытие более 60 новых предприятий общественного питания в Москве и в Московском регионе, в других субъектах Федерации.
Сроки запуска первых Rostic’s в Белгороде пока уточняются. После ребрендинга под новым названием откроются рестораны KFC, которые в Белгороде работают по следующим адресам:
В настоящее время все рестораны KFC в Белгороде функционируют под прежними названиями, предлагая в меню ставшие привычными блюда. Ожидается, что до завершения 2023 года все эти рестораны начнут работать как Rostic’s.