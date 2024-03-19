«Вкусно — и точка» с запятой: рестораны сети фастфуда закрылись на время в Белгороде

Posted Сегодня, 17:15
Published Сегодня, 17:15
Modified Сегодня, 17:17
Updated Сегодня, 17:17
Как сообщили в головной компании федеральным журналистам, решение временно закрыться приняли для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Гостей в ресторанах сети не принимают с прошлого четверга.
При этом в компании отмечают, что сотрудникам на время простоя сохранят зарплату.
Первый ресторан сети «Вкусно — и точка» в Белгороде открылся на проспекте Богдана Хмельницкого возле автовокзала в начале июля 2022 года. Уже в конце месяца запустили ещё одну точку в «Сити Молле».
Ранее на их месте работали рестораны сети McDonald’s: последние приостановил работу в России в марте 2022 года, а в мае того же года в компании заявили об окончательном уходе из страны.