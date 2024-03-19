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В Белгороде приостановили работу рестораны сети «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» с запятой: рестораны сети фастфуда закрылись на время в Белгороде

19 марта 2024, 17:15
Фото: 1MI

В Белгороде приостановили работу рестораны сети «Вкусно — и точка»

Рестораны известной сети фастфуда приостановили работу с 14 марта из-за оперативной обстановки. Как сообщают в пресс-службе компании, зарплату работникам при этом сохранили.

Как сообщили в головной компании федеральным журналистам, решение временно закрыться приняли для обеспечения безопасности сотрудников и гостей. Гостей в ресторанах сети не принимают с прошлого четверга.

При этом в компании отмечают, что сотрудникам на время простоя сохранят зарплату.

Первый ресторан сети «Вкусно — и точка» в Белгороде открылся на проспекте Богдана Хмельницкого возле автовокзала в начале июля 2022 года. Уже в конце месяца запустили ещё одну точку в «Сити Молле».

Ранее на их месте работали рестораны сети McDonald’s: последние приостановил работу в России в марте 2022 года, а в мае того же года в компании заявили об окончательном уходе из страны.

Четвёртый ресторан «Вкусно — и точка» в Белгороде откроется 30 августа
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