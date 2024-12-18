Белгородские бизнесмены получили 9 млрд рублей с помощью «зонтичных» поручительств

Posted 18 декабря, 07:28
Published 18 декабря, 07:28
Modified 18 декабря, 07:30
Updated 18 декабря, 07:30
С момента запуска механизма «зонтичных» поручительств в 2021 году российские предприниматели получили более 890 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей пришлись на Белгородскую область. Такая поддержка помогла укрепить местный бизнес.
За всё время удалось выдать свыше 90 тысяч кредитов. При этом каждый третий заёмщик смог получить финансирование только с этой поддержкой. 33% из общего количества выданных кредитов направили на предприятия приоритетных отраслей. Обрабатывающие производства получили более 205 млрд рублей, а IT-компании — около 32 млрд рублей.
«Данный инструмент позволяет направлять поддержку туда, где она особенно необходима. Специальные лимиты „зонтичных“ поручительств с повышенным уровнем покрытия риска действуют и для приграничных, новых регионов, Крыма и Севастополя», — добавил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Механизм «зонтичных» поручительств разработан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по поручению президента. Он покрывает до 50% суммы кредита. Максимальная сумма поручительства может составлять до 1 млрд рублей на срок до 15 лет.