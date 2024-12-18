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Posted 18 декабря, 07:28

Published 18 декабря, 07:28

Modified 18 декабря, 07:30

Updated 18 декабря, 07:30

Белгородские бизнесмены получили 9 млрд рублей с помощью «зонтичных» поручительств

Белгородские бизнесмены получили 9 млрд рублей с помощью «зонтичных» поручительств

18 декабря 2024, 07:28
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Касается каждого
Всего по России с помощью этого механизма поддержку оказали многим предпринимателям на общую сумму в 890 млрд рублей. Инструмент появился благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», сообщили в правительстве региона.

С момента запуска механизма «зонтичных» поручительств в 2021 году российские предприниматели получили более 890 млрд рублей, из которых 9 млрд рублей пришлись на Белгородскую область. Такая поддержка помогла укрепить местный бизнес.

За всё время удалось выдать свыше 90 тысяч кредитов. При этом каждый третий заёмщик смог получить финансирование только с этой поддержкой. 33% из общего количества выданных кредитов направили на предприятия приоритетных отраслей. Обрабатывающие производства получили более 205 млрд рублей, а IT-компании — около 32 млрд рублей.

«Данный инструмент позволяет направлять поддержку туда, где она особенно необходима. Специальные лимиты „зонтичных“ поручительств с повышенным уровнем покрытия риска действуют и для приграничных, новых регионов, Крыма и Севастополя», — добавил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Механизм «зонтичных» поручительств разработан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» по поручению президента. Он покрывает до 50% суммы кредита. Максимальная сумма поручительства может составлять до 1 млрд рублей на срок до 15 лет.

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