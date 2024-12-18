Белгородские бизнесмены получили 9 млрд рублей с помощью «зонтичных» поручительств

За всё время удалось выдать свыше 90 тысяч кредитов. При этом каждый третий заёмщик смог получить финансирование только с этой поддержкой. 33% из общего количества выданных кредитов направили на предприятия приоритетных отраслей. Обрабатывающие производства получили более 205 млрд рублей, а IT-компании — около 32 млрд рублей.