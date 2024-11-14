«Бывают несчастные случаи»: предпринимателя из Белгорода изводят проверками?

Posted 14 ноября, 09:18
Published 14 ноября, 09:18
Modified 14 ноября, 09:20
Updated 14 ноября, 09:20
Марина Дементьева владеет семейным кафе «Рулет&багет», которое находится на улице Вокзальная в Белгороде. За последние полгода она пережила многочисленные проверки различных ведомств. Только из городской прокуратуры к ней приходили не один раз. По мнению белгородки, её место могло кому-то понравиться. Подробности — ниже.
Кафе «Рулет&багет» работает в областном центре с 2016 года. В 2021 году Марина Дементьева решила расширить бизнес и перенесла производство в отдельное здание по соседству, купив помещение. Семья своими силами его восстановила, провела электричество и воду. И всё было хорошо, пока из мест не столь отдалённых не вернулся хозяин гаража, расположенного под производством Марины.
Он начал вымогать деньги за якобы затопление. Потом он подал в суд. Мы судились два года. Была независимая экспертиза, которая признала, что моей вины нет. Но областная прокуратура обязала городскую, чтобы они проверили судью и государственную экспертизу.
Марина Дементьева
Не согласившись на мировую, сосед начал писать заявления во все органы и инстанции, чтобы они провели проверку в отношении кафе. Как рассказала Марина Дементьева, с конца марта текущего года её бизнес проверяли различные ведомства, начиная от Росреестра, пожарной инспекции, заканчивая Ростехнадзором и прокуратурой. Что касается последней, сотрудники ведомства проверили предпринимателя уже пять раз.
Одна из проверок прокуратуры была летом. Комиссия была из 14 человек. Их сняли с работы, чтобы беспокоиться о гараже. Как мне сообщили, основанием для проверки стало «соблюдение российского законодательства» — проверяют на опережение.
Марина Дементьева
Как рассказала предприниматель, последняя проверка прокуратуры была в сентябре.
Мне из городской прокуратуры сообщили, что их обязала областная прокуратура, чтобы я пустила соседа на производство. Как я пущу чужого человека без санитарной книжки в пищеблок?
Марина Дементьева
Проверяли многодетную маму и сотрудники водоканала по жалобе соседа. Он рассказал, что якобы выпечку кафе делает на воде из его скважины, которую он пробурил в 90-х.
У соседа, оказывается, была своя строительная фирма, и он там пробурил скважину в 90-е годы. Мне хозяева говорили, что есть глубинка, но мы там положили пол. Для пищевого блока мне нужна была только питьевая вода.
Марина Дементьева
В итоге в ходе внезапной проверки на производстве перекрыли воду, чтобы проверить, пользуется ли кафе водой из замурованной скважины.
Марина Дементьева также рассказала, что не раз слышала в свой адрес угрозы. Белгородка утверждает, что всё направлено на то, чтобы она лишилась бизнеса.
Говорили, что в городе бывают несчастные случаи, пожары, снаряды могут полететь… Было бы из-за чего. Мы еле-еле выживаем. Всей семьёй работаем. Мы влезли в кредиты, купили здание, оборудование. Ситуация очень интересная. Сейчас все притихли, но я этого и боюсь.
Марина Дементьева
Предприниматель написала жалобу в городскую и областную прокуратуры, а также участковому. От областной прокуратуры ответ пока не поступил, а из городской прислали письмо, смысл которого белгородка так и не поняла.
Чтобы прояснить ситуацию, журналисты Бел.Ру направили официальный запрос в областную прокуратуру. В ведомстве нам сообщили, что сотрудники провели в отношении индивидуального предпринимателя Марины Дементьевой три проверки. Основанием послужили обращения граждан о нарушении ею закона в сфере жилищно-коммунального хозяйства, земельного и природоохранного законодательства.
По результатам проверок выявили нарушения земельного законодательства. По инициативе прокуратуры Белгорода предпринимателя привлекли к административной ответственности.
В ведомстве добавили, что проверки проходили также совместно с сотрудниками управления Роспотребнадзора и водоканала. По итогам обнаружены нарушения в сфере водоснабжения и водоотведения. За их совершение индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности.
Из ответа прокуратуры также следует, что принятые решения Дементьева не обжаловала. Но нарушения устранила.
При этом в Роспотребнадзоре журналистам Бел.Ру сообщили: в текущем году к ним поступило одно обращение, которое касается нарушений требований санитарного законодательства при производстве пищевой продукции ИП Дементьевой. Но сотрудники ведомства не проводили самостоятельно плановые или внеплановые контрольно-надзорные мероприятия.