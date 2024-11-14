«Бывают несчастные случаи»: предпринимателя из Белгорода изводят проверками?

Кафе «Рулет&багет» работает в областном центре с 2016 года. В 2021 году Марина Дементьева решила расширить бизнес и перенесла производство в отдельное здание по соседству, купив помещение. Семья своими силами его восстановила, провела электричество и воду. И всё было хорошо, пока из мест не столь отдалённых не вернулся хозяин гаража, расположенного под производством Марины.