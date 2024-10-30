Предприниматели пытались похитить 215 млн на строительстве стрелкового полигона

Posted 30 октября, 10:01
Published 30 октября, 10:01
Modified 30 октября, 10:04
Updated 30 октября, 10:04
Представители одного из акционерных обществ получили аванс в размере 215 миллионов рублей за строительство стрелкового полигона. Но, получив деньги, исполнять обязанности по контракту не стали, а просто исчезли и перестали выходить на связь с заказчиком.
Сотрудники белгородского ФСБ вместе с полицией поймали двух предпринимателей, которые были причастны к этому делу. Оказалось, что они могли украсть более полутора миллиардов рублей, когда работали над государственными контрактами и гособоронзаказом в других регионах.
Задержанных обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и заключили под стражу. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.