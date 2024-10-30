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Posted 30 октября, 10:01

Published 30 октября, 10:01

Modified 30 октября, 10:04

Updated 30 октября, 10:04

Предприниматели пытались похитить 215 млн на строительстве стрелкового полигона

Предприниматели пытались похитить 215 млн на строительстве стрелкового полигона

30 октября 2024, 10:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Мошенничество
Два бизнесмена решили провернуть, как им казалось, надёжную схему по хищению бюджетных денег в Белгородской области. Взяли контракт на строительство стрелкового комплекса и пропали. Аванс за работу — 215 миллионов рублей — возвращать не стали. Теперь им грозит серьёзный срок, сообщили в УФСБ.

Представители одного из акционерных обществ получили аванс в размере 215 миллионов рублей за строительство стрелкового полигона. Но, получив деньги, исполнять обязанности по контракту не стали, а просто исчезли и перестали выходить на связь с заказчиком.

Сотрудники белгородского ФСБ вместе с полицией поймали двух предпринимателей, которые были причастны к этому делу. Оказалось, что они могли украсть более полутора миллиардов рублей, когда работали над государственными контрактами и гособоронзаказом в других регионах.

Задержанных обвинили в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и заключили под стражу. По этой статье им грозит до 10 лет лишения свободы.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Мошенничество#Уголовное дело#Хищение#Бюджетные деньги
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