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Posted 17 декабря, 08:01

Published 17 декабря, 08:01

Modified 17 декабря, 08:03

Updated 17 декабря, 08:03

Гладков: в селе Лозная Ровеньского района заменили водоподъёмные колонны

Гладков: в селе Лозная Ровеньского района заменили водоподъёмные колонны

17 декабря 2024, 08:01
Фото: 1MI.
Сюжет
Хорошие новости
Проблема с водоснабжением домов жителем в регионе остаётся. Но власти продолжают работать над её решением, в частности, предвосхищать износ и последующий ремонт, обновляя оборудование. Так сделали и в селе Лозная Ровеньского района, сообщил губернатор.

В данном населённом пункте рабочие заменили две водоподъёмные колонны на двух водозаборных скважинах. Работы общей протяжённостью около 70 метров сотрудники Белоблводоканала закончили в течение двух дней. В это время абонентам вода поступала.

Специалисты также проверили состояние самих скважин, провели обязательное техническое обслуживание насосных агрегатов и электрооборудования.

Это повысило надёжность бесперебойной подачи воды для примерно 800 жителей села и около 4 тысяч жителей посёлка Ровеньки.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Водоснабжение#Ровеньский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Белоблводоканал#Лозная#Хорошие новости#Обновление оборудования
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