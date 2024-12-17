Гладков: в селе Лозная Ровеньского района заменили водоподъёмные колонны

Posted 17 декабря, 08:01
Published 17 декабря, 08:01
Modified 17 декабря, 08:03
Updated 17 декабря, 08:03
В данном населённом пункте рабочие заменили две водоподъёмные колонны на двух водозаборных скважинах. Работы общей протяжённостью около 70 метров сотрудники Белоблводоканала закончили в течение двух дней. В это время абонентам вода поступала.
Специалисты также проверили состояние самих скважин, провели обязательное техническое обслуживание насосных агрегатов и электрооборудования.
Это повысило надёжность бесперебойной подачи воды для примерно 800 жителей села и около 4 тысяч жителей посёлка Ровеньки.