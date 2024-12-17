Гладков: в селе Лозная Ровеньского района заменили водоподъёмные колонны

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Проблема с водоснабжением домов жителем в регионе остаётся. Но власти продолжают работать над её решением, в частности, предвосхищать износ и последующий ремонт, обновляя оборудование. Так сделали и в селе Лозная Ровеньского района, сообщил губернатор.