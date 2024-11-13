Насколько изношены водопроводы и канализации в Белгородской области?

Мы также выяснили в правительстве, какие муниципалитеты являются лидерами по выполнению работ по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, по итогам 2023 года лидерами по протяжённости заменённых сетей водоснабжения стали Ракитянский и Белгородский районы, а также Белгород. По сетям водоотведения — Белгород, Грайворонский округ и Ракитянский район. Что касается аутсайдеров, власти муниципалитеты не назвали.