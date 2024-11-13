Насколько изношены водопроводы и канализации в Белгородской области?

Posted 13 ноября, 11:18
Published 13 ноября, 11:18
Modified 13 ноября, 11:20
Updated 13 ноября, 11:20
В Белгородской области стартовали работы по развитию водоснабжения, запланированные до 2028 года. Реализацией программы занимается «Белоблводоканал» вместе с муниципалитетами. Однако министр ЖКХ региона указал, что не все главы проявляют должную активность.
В рамках программы по развитию сетей водоснабжения в каждом муниципалитете прошли собрания для согласования планов работы на 2025–2027 годы, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение. Поддержаны проекты по строительству новых систем водоснабжения, в том числе на улицах, где ранее отсутствовала данная инфраструктура.
Заместитель губернатора Сергей Довгалюк отметил положительную активность глав Губкинского округа, Корочанского, Белгородского и Красногвардейского районов.
Однако глава региона Вячеслав Гладков выразил недовольство текущим состоянием дел, подчеркнув, что многие главы уходят от решения проблем, связанных с водоснабжением. По его словам, активность наблюдается только в нескольких муниципалитетах, что создаёт впечатление о полном отсутствии проблем с водоснабжением в других районах области.
Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько в настоящее время изношены сети водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах региона.
Как нам сообщили в региональном правительстве, сети водоснабжения с высокой степенью износа находятся в Вейделевском, Ракитянском и Ровеньском районах. А сети водоотведения с высокой степенью износа — в Валуйском, Новооскольском и Старооскольском округах.
Физический износ сетей водоснабжения по районам выглядит так:
Физический износ сетей водоотведения по районам выглядит так:
При этом средний износ сетей водоснабжения составляет 68,7%, а сетей водоотведения — 57,5%.
В региональном правительстве рассказали, что капремонт сетей водоснабжения и водоотведения проводится в рамках производственной программы предприятия и государственной программы Белгородской области. В 2024 году сети в рамках государственной программы обновляют в Алексеевском и Яковлевском округах, Белгороде, Белгородском, Прохоровском и Ракитянском районах.
В рамках реализации производственной программы предприятия меняют сети и проводят ремонт в соответствии с планом во всех муниципалитетах Белгородской области.
Всего в текущем году планируют капитально отремонтировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения на 308,5 млн рублей. Часть денег — это собственные средства предприятия, а часть выделили из областного бюджета. На данный момент реализация мероприятий продолжается.
Мы также выяснили в правительстве, какие муниципалитеты являются лидерами по выполнению работ по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, по итогам 2023 года лидерами по протяжённости заменённых сетей водоснабжения стали Ракитянский и Белгородский районы, а также Белгород. По сетям водоотведения — Белгород, Грайворонский округ и Ракитянский район. Что касается аутсайдеров, власти муниципалитеты не назвали.
При этом в правительстве уточнили, что сети водоснабжения и водоотведения в первую очередь ремонтируют на участках с высоким показателем аварийности, так как в тарифе не предусмотрены средства в необходимом объёме для своевременного обновления.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно изучили белгородского водопровода и выяснили много интересных фактов. Подробнее — по ссылке.