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Posted 13 ноября, 11:18

Published 13 ноября, 11:18

Modified 13 ноября, 11:20

Updated 13 ноября, 11:20

Насколько изношены водопроводы и канализации в Белгородской области?

Насколько изношены водопроводы и канализации в Белгородской области?

13 ноября 2024, 11:18
Фото: 1MI.
Сюжет
Эксклюзив
Проблемы с водоснабжением преследуют белгородцев из года в год. Несмотря на то, что остро вопрос стоит в весенне-летний период, порой жители региона остаются без воды осенью и зимой. Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько изношены сети водоснабжения и водоотведения в области.

Главы уходят от решения проблем?

В Белгородской области стартовали работы по развитию водоснабжения, запланированные до 2028 года. Реализацией программы занимается «Белоблводоканал» вместе с муниципалитетами. Однако министр ЖКХ региона указал, что не все главы проявляют должную активность.

В рамках программы по развитию сетей водоснабжения в каждом муниципалитете прошли собрания для согласования планов работы на 2025–2027 годы, чтобы обеспечить бесперебойное водоснабжение. Поддержаны проекты по строительству новых систем водоснабжения, в том числе на улицах, где ранее отсутствовала данная инфраструктура.

Заместитель губернатора Сергей Довгалюк отметил положительную активность глав Губкинского округа, Корочанского, Белгородского и Красногвардейского районов.

Однако глава региона Вячеслав Гладков выразил недовольство текущим состоянием дел, подчеркнув, что многие главы уходят от решения проблем, связанных с водоснабжением. По его словам, активность наблюдается только в нескольких муниципалитетах, что создаёт впечатление о полном отсутствии проблем с водоснабжением в других районах области.

Журналисты Бел.Ру выяснили, насколько в настоящее время изношены сети водоснабжения и водоотведения в муниципалитетах региона.

«Средняя температура по больнице»

Как нам сообщили в региональном правительстве, сети водоснабжения с высокой степенью износа находятся в Вейделевском, Ракитянском и Ровеньском районах. А сети водоотведения с высокой степенью износа — в Валуйском, Новооскольском и Старооскольском округах.

Физический износ сетей водоснабжения по районам выглядит так:

  • Алексеевский округ 56,9%.
  • Белгородский район 43,08%.
  • Борисовский район 83%.
  • Валуйский округ 72%.
  • Вейделевский район 84%.
  • Волоконовский район 78,59%.
  • Белгород 64,99%.
  • Грайворонский округ 63,9%.
  • Губкинский округ 43,22%.
  • Ивнянский район 88,91%.
  • Корочанский район 87%.
  • Красненский район 68,2%.
  • Красногвардейский район 76,4%.
  • Краснояружский район 95%.
  • Новооскольский округ 94%.
  • Прохоровский район 85,5%.
  • Ракитянский район 73,3%.
  • Ровеньский район 96%.
  • Старооскольский округ 71%.
  • Чернянский район 87%.
  • Шебекинский округ 65,1%.
  • Яковлевский округ 76,9%.

Физический износ сетей водоотведения по районам выглядит так:

  • Алексеевский округ 65,17%.
  • Белгородский район 34,7%.
  • Борисовский район 30%.
  • Валуйский округ 92,5%.
  • Вейделевский район 68%.
  • Волоконовский район 52,05%.
  • Белгород 66,92%.
  • Грайворонский округ 61,77%.
  • Губкинский округ 49,6%.
  • Ивнянский район 90,01%.
  • Корочанский район 85%.
  • Красненский район 14,4%.
  • Красногвардейский район 85,2%.
  • Краснояружский район 97%.
  • Новооскольский округ 90%.
  • Прохоровский район 90%.
  • Ракитянский район 67,5%.
  • Ровеньский район — сети отсутствуют.
  • Старооскольский округ 62%.
  • Чернянский район 84%.
  • Шебекинский округ 83,44%.
  • Яковлевский округ 59,5%.

При этом средний износ сетей водоснабжения составляет 68,7%, а сетей водоотведения — 57,5%.

Что делают власти

В региональном правительстве рассказали, что капремонт сетей водоснабжения и водоотведения проводится в рамках производственной программы предприятия и государственной программы Белгородской области. В 2024 году сети в рамках государственной программы обновляют в Алексеевском и Яковлевском округах, Белгороде, Белгородском, Прохоровском и Ракитянском районах.

В рамках реализации производственной программы предприятия меняют сети и проводят ремонт в соответствии с планом во всех муниципалитетах Белгородской области.

Всего в текущем году планируют капитально отремонтировать сети и сооружения водоснабжения и водоотведения на 308,5 млн рублей. Часть денег — это собственные средства предприятия, а часть выделили из областного бюджета. На данный момент реализация мероприятий продолжается.

Лидеры, а аутсайдеры?

Мы также выяснили в правительстве, какие муниципалитеты являются лидерами по выполнению работ по обновлению сетей водоснабжения и водоотведения. По официальным данным, по итогам 2023 года лидерами по протяжённости заменённых сетей водоснабжения стали Ракитянский и Белгородский районы, а также Белгород. По сетям водоотведения — Белгород, Грайворонский округ и Ракитянский район. Что касается аутсайдеров, власти муниципалитеты не назвали.

При этом в правительстве уточнили, что сети водоснабжения и водоотведения в первую очередь ремонтируют на участках с высоким показателем аварийности, так как в тарифе не предусмотрены средства в необходимом объёме для своевременного обновления.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно изучили белгородского водопровода и выяснили много интересных фактов. Подробнее — по ссылке.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Ремонт#Водоснабжение#Эксклюзив#Сети#Водоотведение#Белгород#Изношенность
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