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Posted 17 декабря, 11:06

Published 17 декабря, 11:06

Modified 17 декабря, 11:06

Updated 17 декабря, 11:06

Директор белгородской частной охраны попался на мошенничестве

Директор белгородской частной охраны попался на мошенничестве

17 декабря 2024, 11:06
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Мошенничество
От мошеннических действий одного из директоров ЧОО «Русь Белогорье» пострадали более половины сотрудников охранной организации. При этом некоторых работников начальник нанимал без трудового договора и необходимой лицензии. Остановили его сотрудники ФСБ.

Руководитель ООО ЧОО «Русь Белогорье» не производил финансовые отчисления в отношении более чем половины сотрудников, потому что так мог «получать бюджетные денежные средства обманным путём».

ФСБ также установила, что он нанимал на работу лиц без заключения трудового договора и соответствующих лицензий, необходимых для устройства в сферу охранных служб.

Свердловский районный суд Белгородской области признал недобросовестного начальника виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему штраф. Сумма не называется, но в статье речь идёт о штрафе «в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет».

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