Директор белгородской частной охраны попался на мошенничестве

Свердловский районный суд Белгородской области признал недобросовестного начальника виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему штраф. Сумма не называется, но в статье речь идёт о штрафе «в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет».