Директор белгородской частной охраны попался на мошенничестве

Posted 17 декабря, 11:06
Published 17 декабря, 11:06
Modified 17 декабря, 11:06
Updated 17 декабря, 11:06
Руководитель ООО ЧОО «Русь Белогорье» не производил финансовые отчисления в отношении более чем половины сотрудников, потому что так мог «получать бюджетные денежные средства обманным путём».
ФСБ также установила, что он нанимал на работу лиц без заключения трудового договора и соответствующих лицензий, необходимых для устройства в сферу охранных служб.
Свердловский районный суд Белгородской области признал недобросовестного начальника виновным в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и назначил ему штраф. Сумма не называется, но в статье речь идёт о штрафе «в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до трёх лет».