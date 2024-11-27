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Posted 27 ноября, 11:25

Published 27 ноября, 11:25

Modified 27 ноября, 11:25

Updated 27 ноября, 11:25

В белгородском суде рассмотрели дело против заведующей детсадом

Заведующую белгородским детсадом осудили после «принятия» на работу нового сотрудника

27 ноября 2024, 11:25
Фото: 1MI. В белгородском суде рассмотрели дело против заведующей детсадом

Заведующую детсадом в Белгородской области осудили за мошенничество

Сюжет
Мошенничество
Женщина решила подзаработать «втёмную», воспользовавшись своим служебным положением, сообщили в Вейделевском районном суде.

Как сообщили в пресс-службе суда, заведующая детсадом вносила в рабочие документы сведения о приёме на работу нового сотрудника. Якобы он был необходим на период отпуска основного.

Суд установил, что наняли человека фиктивно. При этом зарплату «коллеги» заведующая оставляла себе, чем нанесла материальный ущерб бюджету муниципалитета.

Уголовное дело возбудили по статье за мошенничество (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Заведующая во всём призналась и раскаялась, ей назначили наказание в виде штрафа — 130 тысяч рублей.

Государственный обвинитель остался недоволен приговором и направил апелляцию о пересмотре. Приговор суда не вступил в законную силу.

Похожая история, только в больших масштабах, произошла в конце октября. Другую заведующую судили за то, что она получила более 437 тысяч рублей за «мёртвых душ».

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Мошенничество#Ровеньки#Штраф#Детсад#Белгород#Заведующая#Фиктивное трудоустройство
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