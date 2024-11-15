Экс-глава ЧОПа отправил работников без лицензии охранять школу в Белгороде

Posted 15 ноября, 09:03
Published 15 ноября, 09:03
Modified 15 ноября, 09:03
Updated 15 ноября, 09:03
Предприятие по результатам электронных торгов заключило государственный контракт по охране одной из школ Белгорода. О каком именно образовательном учреждении идёт речь — не уточняется.
Бывший врио директора решил привлечь к работе не трудоустроенных в ЧОП граждан. У них не было удостоверений частных охранников и личной карточки. Тем самым руководитель нарушил условия контракта и техническое задание.
Но с 26 февраля по 9 апреля текущего года он представил соответствующие акты о выполнении работ и получил из городского бюджета более 225 тысяч рублей.
Его признали виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и обязали возместить ущерб в полном объёме — это он сделал в период предварительного расследования.
Также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.