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Posted 15 ноября, 09:03

Published 15 ноября, 09:03

Modified 15 ноября, 09:03

Updated 15 ноября, 09:03

Школу в Белгороде охраняли нелицензированные работники

Экс-глава ЧОПа отправил работников без лицензии охранять школу в Белгороде

15 ноября 2024, 09:03
Фото: 1MI. Школу в Белгороде охраняли нелицензированные работники
Сюжет
Мошенничество
В Белгородской области бывший временно исполнявший обязанности директора одного из частных охранных предприятий осуждён за мошенничество. Его обвиняли в махинациях при исполнении госконтракта, сообщает следком.

Предприятие по результатам электронных торгов заключило государственный контракт по охране одной из школ Белгорода. О каком именно образовательном учреждении идёт речь — не уточняется.

Бывший врио директора решил привлечь к работе не трудоустроенных в ЧОП граждан. У них не было удостоверений частных охранников и личной карточки. Тем самым руководитель нарушил условия контракта и техническое задание.

Но с 26 февраля по 9 апреля текущего года он представил соответствующие акты о выполнении работ и получил из городского бюджета более 225 тысяч рублей.

Его признали виновным в мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ), и обязали возместить ущерб в полном объёме — это он сделал в период предварительного расследования.

Также назначен штраф в размере 300 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в силу.

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