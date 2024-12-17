Белгородка после ссоры с приятелями заживо сожгла их в квартире

Следствие и суд установили, что 12 февраля 2024 года жительница Белгорода находилась в квартире МКД по улице Шершнёва, где вместе с хозяйкой жилья и их знакомым выпивали. В конце вечера между ними возник скандал из-за потраченных на алкоголь денег. У гостьи возникла неприязнь к знакомым, поэтому она подожгла квартиру, в которой они находились.