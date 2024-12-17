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Posted 17 декабря, 14:02

Published 17 декабря, 14:02

Modified 17 декабря, 14:02

Updated 17 декабря, 14:02

Пожар случился в феврале в Белгороде

Белгородка после ссоры с приятелями заживо сожгла их в квартире

17 декабря 2024, 14:02
Фото: 1MI. Пожар случился в феврале в Белгороде
Сюжет
Пожар
Конфликт у злоумышленницы со знакомыми произошёл в феврале этого года. В конце их встречи белгородка решила поджечь квартиру, из-за чего её приятели погибли. Подробности сообщили в пресс-службе регионального Следкома.

Следствие и суд установили, что 12 февраля 2024 года жительница Белгорода находилась в квартире МКД по улице Шершнёва, где вместе с хозяйкой жилья и их знакомым выпивали. В конце вечера между ними возник скандал из-за потраченных на алкоголь денег. У гостьи возникла неприязнь к знакомым, поэтому она подожгла квартиру, в которой они находились.

Хозяйка жилья скончалась на месте преступления, а мужчину отвезли в больницу, где позднее он также умер.

В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом»), по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущества путём поджога»).

Женщине назначили 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.

Белгородка и её дочь погибли при пожаре. Есть следы преступления?
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