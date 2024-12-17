Белгородка после ссоры с приятелями заживо сожгла их в квартире

Posted 17 декабря, 14:02
Published 17 декабря, 14:02
Modified 17 декабря, 14:02
Updated 17 декабря, 14:02
Следствие и суд установили, что 12 февраля 2024 года жительница Белгорода находилась в квартире МКД по улице Шершнёва, где вместе с хозяйкой жилья и их знакомым выпивали. В конце вечера между ними возник скандал из-за потраченных на алкоголь денег. У гостьи возникла неприязнь к знакомым, поэтому она подожгла квартиру, в которой они находились.
Хозяйка жилья скончалась на месте преступления, а мужчину отвезли в больницу, где позднее он также умер.
В отношении обвиняемой возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух лиц, совершённое общеопасным способом»), по части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение и повреждение имущества путём поджога»).
Женщине назначили 16 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год и шесть месяцев.