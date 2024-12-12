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Posted 12 декабря, 09:02

Published 12 декабря, 09:02

Modified 12 декабря, 09:02

Updated 12 декабря, 09:02

Ликвидация пожара в ТЦ Белгорода

В МЧС назвали причину пожара в торговом центре Белгорода

12 декабря 2024, 09:02
Фото: МЧС по Белгородской области. Ликвидация пожара в ТЦ Белгорода
Сюжет
Пожар
Огонь возник в торговом центре на улице Серафимовича. За день в регионе произошло ещё три возгорания, одно из них было в жилом доме. Никто не пострадал. Подробности сообщили спасатели регионального МЧС.

Причиной пожара в ТЦ, предварительно, стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Для ликвидации огня на место отправились дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.

Пламя повредило отделку стен, потолок, торговое оборудование и товары на площади 80 квадратных метров.

Ещё одно происшествие случилось в селе Драгунское Белгородского района. Там полностью сгорел двухэтажный жилой дом из-за неисправности отопительных печей и дымоходов.

В селе Озерки Старооскольского городского округа также сгорел гараж и находившийся внутри грузовик Scania. Предполагаемая причина пожара такая же, как и в случае с торговым центром.

Ещё один гараж повреждён огнём на улице Герцена в Шебекино. Из-за нарушения правил монтажа электрооборудования пострадала внутренняя отделка постройки на площади 0,5 квадратных метра.

Что так сильно горело утром в Белгороде?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Гараж#Новости Белгорода#Жилой дом#Торговый центр#Белгород
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