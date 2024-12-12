В МЧС назвали причину пожара в торговом центре Белгорода

Posted 12 декабря, 09:02
Published 12 декабря, 09:02
Modified 12 декабря, 09:02
Updated 12 декабря, 09:02
Причиной пожара в ТЦ, предварительно, стал недостаток конструкции и изготовления электрооборудования. Для ликвидации огня на место отправились дежурные караулы трёх пожарно-спасательных частей.
Пламя повредило отделку стен, потолок, торговое оборудование и товары на площади 80 квадратных метров.
Ещё одно происшествие случилось в селе Драгунское Белгородского района. Там полностью сгорел двухэтажный жилой дом из-за неисправности отопительных печей и дымоходов.
В селе Озерки Старооскольского городского округа также сгорел гараж и находившийся внутри грузовик Scania. Предполагаемая причина пожара такая же, как и в случае с торговым центром.
Ещё один гараж повреждён огнём на улице Герцена в Шебекино. Из-за нарушения правил монтажа электрооборудования пострадала внутренняя отделка постройки на площади 0,5 квадратных метра.