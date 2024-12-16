Белгородка и её дочь погибли при пожаре. Есть следы преступления?

Posted 16 декабря, 11:44
Published 16 декабря, 11:44
Modified 16 декабря, 11:46
Updated 16 декабря, 11:46
Сегодня, 16 декабря, в Борисовке Белгородской области загорелся частный дом, расположенный по улице Некрасова. На место выехали пожарные, которые после ликвидации возгорания обнаружили тела хозяйки дома и её дочери.
Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все подробности произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.
Напомним, что недавно на заводе «Эфко» случился пожар. На месте происшествия скончался 18-летний работник, а спустя некоторое время — его 51-летний коллега. Следком проведёт проверку случившегося.