bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 декабря, 11:44

Published 16 декабря, 11:44

Modified 16 декабря, 11:46

Updated 16 декабря, 11:46

Смертельный пожар произошёл в Борисовском районе

Белгородка и её дочь погибли при пожаре. Есть следы преступления?

16 декабря 2024, 11:44
Фото: 1MI. Смертельный пожар произошёл в Борисовском районе

Следком выяснит обстоятельства гибели двух женщин в Белгородской области

Сюжет
Пожар
Возгорание случилось в частном доме в Борисовском районе. После ликвидации очага на месте обнаружили два женских тела. На место приехали сотрудники Следкома, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего пожара.

Сегодня, 16 декабря, в Борисовке Белгородской области загорелся частный дом, расположенный по улице Некрасова. На место выехали пожарные, которые после ликвидации возгорания обнаружили тела хозяйки дома и её дочери.

Сотрудники следственно-оперативной группы выясняют все подробности произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, что недавно на заводе «Эфко» случился пожар. На месте происшествия скончался 18-летний работник, а спустя некоторое время — его 51-летний коллега. Следком проведёт проверку случившегося.

Следком проверит белгородский завод «Эфко» после гибели в пожаре 18-летнего работника
Узнать подробнее
Читайте также:
В МЧС назвали причину пожара в торговом центре БелгородаЧто так сильно горело утром в Белгороде?Второй рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Эфко», умер в больнице
#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Борисовский район#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика