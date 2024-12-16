Белгородка и её дочь погибли при пожаре. Есть следы преступления?

Следком выяснит обстоятельства гибели двух женщин в Белгородской области

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Возгорание случилось в частном доме в Борисовском районе. После ликвидации очага на месте обнаружили два женских тела. На место приехали сотрудники Следкома, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего пожара.