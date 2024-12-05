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Posted 5 декабря, 08:37

Published 5 декабря, 08:37

Modified 5 декабря, 08:39

Updated 5 декабря, 08:39

Пожар произошёл в Алексеевском округе Белгородской области

Следком проверит белгородский завод «Эфко» после гибели в пожаре 18-летнего работника

5 декабря 2024, 08:37
Фото: МЧС по Белгородской области. Пожар произошёл в Алексеевском округе Белгородской области

Один рабочий погиб, второй пострадал при пожаре в цеху в Белгородской области

Сюжет
Пожар
В региональном управлении МЧС рассказали о пожаре, который произошёл утром 4 декабря в производственном цеху на территории Алексеевского округа. Там погиб 18-летний сотрудник, пострадал 51-летний рабочий. Следком начал проверку.

Происшествие случилось в Алексеевском муниципальном округе. Там возник пожар в производственном цеху. По данным Бел.Ру, речь идёт о заводе «Эфко».

На месте сотрудники МЧС обнаружили тело 18-летнего сотрудника производства. Пожарным удалось спасти другого 51-летнего работника, но ему потребовалась госпитализация. Огонь повредил две электрощитовые.

Выяснилось, что пожар возник утром, когда слесарь-ремонтник и электрогазосварщик проводили ремонтные работы.

Следком организовал доследственную проверку по факту произошедшего. Следователи предполагают, что имело место нарушение требований охраны труда, которое и повлекло за собой смерть одного человека и вред здоровью другого (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Как только проверка завершится, на основе собранных материалов примут процессуальное решение.

Всего за 4 декабря в области зарегистрировано семь пожаров. В МЧС рассказали, что в селе Ерик Белгородского района огонь охватил неэксплуатируемый дачный дом, а в селе Яблочково Шебекинского муниципального округа огонь повредил кровлю жилого дома.

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