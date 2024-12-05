Следком проверит белгородский завод «Эфко» после гибели в пожаре 18-летнего работника

Posted 5 декабря, 08:37
Published 5 декабря, 08:37
Modified 5 декабря, 08:39
Updated 5 декабря, 08:39
Происшествие случилось в Алексеевском муниципальном округе. Там возник пожар в производственном цеху. По данным Бел.Ру, речь идёт о заводе «Эфко».
На месте сотрудники МЧС обнаружили тело 18-летнего сотрудника производства. Пожарным удалось спасти другого 51-летнего работника, но ему потребовалась госпитализация. Огонь повредил две электрощитовые.
Выяснилось, что пожар возник утром, когда слесарь-ремонтник и электрогазосварщик проводили ремонтные работы.
Следком организовал доследственную проверку по факту произошедшего. Следователи предполагают, что имело место нарушение требований охраны труда, которое и повлекло за собой смерть одного человека и вред здоровью другого (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Как только проверка завершится, на основе собранных материалов примут процессуальное решение.
Всего за 4 декабря в области зарегистрировано семь пожаров. В МЧС рассказали, что в селе Ерик Белгородского района огонь охватил неэксплуатируемый дачный дом, а в селе Яблочково Шебекинского муниципального округа огонь повредил кровлю жилого дома.