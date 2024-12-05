Следком проверит белгородский завод «Эфко» после гибели в пожаре 18-летнего работника

Следком организовал доследственную проверку по факту произошедшего. Следователи предполагают, что имело место нарушение требований охраны труда, которое и повлекло за собой смерть одного человека и вред здоровью другого (ч. 2 ст. 143 УК РФ). Как только проверка завершится, на основе собранных материалов примут процессуальное решение.