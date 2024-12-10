Второй рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Эфко», умер в больнице

Posted 10 декабря, 09:34
Published 10 декабря, 09:34
Modified 10 декабря, 09:36
Updated 10 декабря, 09:36
В больнице умер 51-летний рабочий, который 4 декабря пострадал при пожаре в производственном цеху в ёмкости для хранения масла на заводе «Эфко». Сразу после случившегося его госпитализировали, однако спустя время он скончался от полученных травм.
В день происшествия на заводе погиб ещё один сотрудник — 18-летний слесарь-ремонтник. Его тело после ликвидации возгорания обнаружили сотрудники МЧС.
Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статья 216 УК РФ). Ранее сообщалось, что ведомство проводит проверку.
Также проверку организовали в прокуратуре.