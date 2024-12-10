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Posted 10 декабря, 09:34

Published 10 декабря, 09:34

Modified 10 декабря, 09:36

Updated 10 декабря, 09:36

Второй рабочий, пострадавший на заводе «Эфко», умер в больнице

Второй рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Эфко», умер в больнице

10 декабря 2024, 09:34
Фото: 1MI. Второй рабочий, пострадавший на заводе «Эфко», умер в больнице

Уголовное дело возбудили из-за несчастного случая на белгородском заводе «Эфко»

Сюжет
Пожар
Мужчину пытались спасти врачи, однако травмы оказались несовместимы с жизнью. Белгородец пострадал при пожаре на заводе «Эфко» 4 декабря, когда скончался и его коллега — 18-летний слесарь-ремонтник. В Следкоме возбудили уголовное дело.

В больнице умер 51-летний рабочий, который 4 декабря пострадал при пожаре в производственном цеху в ёмкости для хранения масла на заводе «Эфко». Сразу после случившегося его госпитализировали, однако спустя время он скончался от полученных травм.

В день происшествия на заводе погиб ещё один сотрудник — 18-летний слесарь-ремонтник. Его тело после ликвидации возгорания обнаружили сотрудники МЧС.

Следком возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлёкшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статья 216 УК РФ). Ранее сообщалось, что ведомство проводит проверку.

Следком проверит белгородский завод «Эфко» после гибели в пожаре 18-летнего работника
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