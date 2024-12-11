Что так сильно горело утром в Белгороде?

В другом крупном ТЦ — в «Мега Гринне» — ранее тоже сработала пожарная сигнализация. Около 350 посетителей тогда пришлось эвакуировать. Однако пожара не было: сигнализация сработала из-за подгоревшей еды на фуд-корте.