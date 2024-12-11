bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 07:05

Published 11 декабря, 07:05

Modified 11 декабря, 07:13

Updated 11 декабря, 07:13

Пожар в Белгороде

Что так сильно горело утром в Белгороде?

11 декабря 2024, 07:05
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области. Пожар в Белгороде

В МЧС рассказали об утреннем пожаре в Белгороде

Сюжет
Новости Белгорода
Дым горожане заметили в районе улицы Серафимовича. Известно, что пожар уже локализован. Подробности сообщили в региональном управлении МЧС.

Утром 11 декабря белгородцы увидели дым в районе улицы Серафимовича. О пожаре диспетчерам сообщили в 09:11.

Как оказалось, возгорание было на втором этаже торгового центра. Пожар уже локализован, пострадавших нет.

Что привело к происшествию, пока неизвестно. Масштаб последствий ещё не подсчитали.

Уточнение: в 10:10 в пресс-службе МЧС сообщили, что огонь полностью потушили.

В другом крупном ТЦ — в «Мега Гринне» — ранее тоже сработала пожарная сигнализация. Около 350 посетителей тогда пришлось эвакуировать. Однако пожара не было: сигнализация сработала из-за подгоревшей еды на фуд-корте.

Пожар в БелгородеПожар в Белгороде
Пожар в БелгородеПожар в Белгороде
Пожар в БелгородеПожар в Белгороде
Пожар в БелгородеПожар в Белгороде
Пожар в Белгороде. Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
Из «Мега Гринна» в Белгороде эвакуировали 350 человек: что случилось?
Узнать подробнее
Читайте также:
Второй рабочий, пострадавший при пожаре на заводе «Эфко», умер в больницеПосле взрыва и пожара в белгородском Шебекино пришлось эвакуировать людейНочные атаки дронов привели к большим пожарам в Белгородской области
#Город#Белгородская область#Происшествия#Новости Белгорода#Торговый центр#Белгород#Дым
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика