Что так сильно горело утром в Белгороде?

Posted 11 декабря, 07:05
Published 11 декабря, 07:05
Modified 11 декабря, 07:13
Updated 11 декабря, 07:13
Утром 11 декабря белгородцы увидели дым в районе улицы Серафимовича. О пожаре диспетчерам сообщили в 09:11.
Как оказалось, возгорание было на втором этаже торгового центра. Пожар уже локализован, пострадавших нет.
Что привело к происшествию, пока неизвестно. Масштаб последствий ещё не подсчитали.
Уточнение: в 10:10 в пресс-службе МЧС сообщили, что огонь полностью потушили.
В другом крупном ТЦ — в «Мега Гринне» — ранее тоже сработала пожарная сигнализация. Около 350 посетителей тогда пришлось эвакуировать. Однако пожара не было: сигнализация сработала из-за подгоревшей еды на фуд-корте.