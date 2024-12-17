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Posted 17 декабря, 10:04

Published 17 декабря, 10:04

Modified 17 декабря, 10:05

Updated 17 декабря, 10:05

Сгоревший дом в Старом Осколе

Пенсионерка погибла рано утром при пожаре в Старом Осколе

17 декабря 2024, 10:04
Фото: МЧС по Белгородской области. Сгоревший дом в Старом Осколе
Сюжет
Пожар
Рано утром вторника, 17 декабря, в Старом Осколе пламя охватило частный дом. Здание полностью сгорело, обрушилась крыша. Только через несколько часов стало известно, что внутри находилась владелица дома, сообщили в региональном МЧС.

Речь идёт об одном из домов на улице Транспортная. Сообщение о пожаре поступило в 05:55. Тушить его приехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 7.

Огонь уничтожил 64 квадратных метра здания, из-за чего по всей площади обрушилась кровля.

Только около 12:00 в ведомстве сообщили, что на месте трагедии обнаружили тело 60-летней женщины.

Предполагаемая причина пожара подтвердилась — нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.

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