Пенсионерка погибла рано утром при пожаре в Старом Осколе

Сюжет Пожар

Рано утром вторника, 17 декабря, в Старом Осколе пламя охватило частный дом. Здание полностью сгорело, обрушилась крыша. Только через несколько часов стало известно, что внутри находилась владелица дома, сообщили в региональном МЧС.