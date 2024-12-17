Пенсионерка погибла рано утром при пожаре в Старом Осколе

Posted 17 декабря, 10:04
Published 17 декабря, 10:04
Modified 17 декабря, 10:05
Updated 17 декабря, 10:05
Речь идёт об одном из домов на улице Транспортная. Сообщение о пожаре поступило в 05:55. Тушить его приехал дежурный караул пожарно-спасательной части № 7.
Огонь уничтожил 64 квадратных метра здания, из-за чего по всей площади обрушилась кровля.
Только около 12:00 в ведомстве сообщили, что на месте трагедии обнаружили тело 60-летней женщины.
Предполагаемая причина пожара подтвердилась — нарушение правил безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.