При поддержке Металлоинвеста открыты научные центры в СТИ НИТУ «МИСИС»

«В этом году СТИ НИТУ „МИСИС“ отмечает 45-летие. Все эти годы вуз готовит профессиональные кадры для Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского ГОКа и других профильных предприятий региона, — рассказала директор СТИ НИТУ „МИСИС“ Анна Боева. — При поддержке Металлоинвеста ежегодно укрепляется материально-техническая база СТИ и Оскольского политехнического колледжа, открываются современные лаборатории и мастерские. Благодаря этому наши студенты получают знания и навыки, соответствующие реальным потребностям производства».