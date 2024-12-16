При поддержке Металлоинвеста открыты научные центры в СТИ НИТУ «МИСИС»

Posted 16 декабря, 12:01
Published 16 декабря, 12:01
Modified 16 декабря, 12:03
Updated 16 декабря, 12:03
Центр прикладных интеллектуальных систем — площадка для проведения исследований в области искусственного интеллекта, направленных на решение актуальных задач различных отраслей промышленности региона. Здесь будут работать ученые, аспиранты, магистры и студенты кафедры автоматизированных и информационных систем управления СТИ.
В Центре молодёжного инновационного творчества «Мастерская» студенты вуза, Оскольского политехнического колледжа и школьники города смогут воплотить себя в научном творчестве: робототехнике, 3D-моделировании и проектной деятельности.
«В этом году СТИ НИТУ „МИСИС“ отмечает 45-летие. Все эти годы вуз готовит профессиональные кадры для Оскольского электрометаллургического комбината, Лебединского ГОКа и других профильных предприятий региона, — рассказала директор СТИ НИТУ „МИСИС“ Анна Боева. — При поддержке Металлоинвеста ежегодно укрепляется материально-техническая база СТИ и Оскольского политехнического колледжа, открываются современные лаборатории и мастерские. Благодаря этому наши студенты получают знания и навыки, соответствующие реальным потребностям производства».
В 2024 году в рамках программы социально-экономического партнёрства между Компанией и правительством Белгородской области Металлоинвест направил на поддержку СТИ НИТУ «МИСИС» 20 млн рублей.
Помимо создания Центров в СТИ обновлено техническое оснащение лаборатории автоматизированных систем управления робототехническим оборудованием, в аудитории приобретены оборудование и мебель. Приобретено оборудование и инструменты для проведения демонстрационного экзамена по программам среднего профессионального образования, выполнен ремонт общежития ОПК.