Металлоинвест — лидер корпоративной благотворительности

Posted 2 декабря, 09:31
Published 2 декабря, 09:31
Modified 2 декабря, 09:33
Updated 2 декабря, 09:33
Программа Металлоинвеста «Вместе!» признана «лучшей корпоративной программой социальных инвестиций в территориях в контексте устойчивого развития и стратегии бизнеса».
Проект «Арт-окно», который Металлоинвест реализует совместно с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт», признан лучшим среди инициатив, поддерживающих культуру, искусство и креативные индустрии.
Программа корпоративного волонтёрства Компании «Вместе! С призванием» заняла второе место в своей номинации.
«Оценка профессионального сообщества подтверждает, что Металлоинвест остается верным принципам устойчивого развития, которые лежат в основе нашей стратегии, отметила заместитель генерального директора Компании Юлия Мазанова. — Несмотря на вызовы текущего времени, в 2024 году мы увеличили социальные инвестиции, поддерживая наших сотрудников и жителей Белгородской и Курской областей. Наши социальные и благотворительные проекты — это результат общей работы команды Металлоинвеста и наших партнеров. Благодарим всех, кто разделяет наши ценности и помогает добиваться высоких результатов».
Программа социальных инвестиций «Вместе!» охватывает шесть направлений, которые помогают решать важные социальные задачи. Она улучшает доступ к качественному образованию и медицине, поддерживает развитие спорта, волонтерства и активного общества, а также помогает создавать комфортные условия для жизни работы и работы в регионах. В 2023 году Металлоинвест направил на эти цели 5,6 млрд рублей.
Программа «Арт-окно» работает с 2017 года. Она поддерживает творчески одаренных детей, помогает педагогам развивать свои навыки, предоставляет грантовую поддержку культурных инициатив и насыщает культурную повестку городов.
В 2023 году в рамках «Арт-окна» прошло более 740 мероприятий, включая выставки, фестивали и мастер-классы. Их посетили около 40 тыс. человек.
Программа корпоративного волонтёрства «Вместе! С призванием» стартовала в 2018 году. За это время реализовано более 700 проектов: помощь незащищенным слоям населения, спортивные и экологические инициативы, забота о бездомных животных. Более 15 тыс. жителей Белгородской и Курской областей получили поддержку. Сегодня волонтерское движение Металлоинвеста объединяет более 2,5 тыс. сотрудников Компании.
«Лидеры корпоративной благотворительности» — проект Форума доноров — ассоциации крупнейших фондов и компаний, системно занимающихся благотворительной деятельностью. Рейтинг «Лидеры корпоративной благотворительности» формируется по методике компании Б1 (ранее Ernst & Young). Эксперты оценивают, как компании управляют благотворительностью, взаимодействуют с обществом и развивают свои социальные программы.