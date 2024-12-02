Металлоинвест — лидер корпоративной благотворительности

«Оценка профессионального сообщества подтверждает, что Металлоинвест остается верным принципам устойчивого развития, которые лежат в основе нашей стратегии, отметила заместитель генерального директора Компании Юлия Мазанова. — Несмотря на вызовы текущего времени, в 2024 году мы увеличили социальные инвестиции, поддерживая наших сотрудников и жителей Белгородской и Курской областей. Наши социальные и благотворительные проекты — это результат общей работы команды Металлоинвеста и наших партнеров. Благодарим всех, кто разделяет наши ценности и помогает добиваться высоких результатов».