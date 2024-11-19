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Posted 19 ноября, 12:28

Published 19 ноября, 12:28

Modified 19 ноября, 12:30

Updated 19 ноября, 12:30

Металлоинвест трансформирует систему работы в области промышленной безопасности

Металлоинвест трансформирует систему работы в области промышленной безопасности

19 ноября 2024, 12:28
Фото: Металлоинвест .
Сюжет
Цифровизация
Компания «Металлоинвест» внедряет новые подходы и передовые практики в области безопасности ведения работ в систему взаимодействия с подрядными организациями. Трансформация касается всех этапов: от стадии планирования инвестиционных проектов до сдачи готовых объектов.

«Реализация крупных инвестпроектов означает рост объёмов строительно-монтажных работ и кратное же увеличение числа подрядчиков на площадках. При этом мы берём на себя ответственность за безопасность людей, не разделяя работников на своих и чужих. Это требует развития инструментов управления подрядными организациями», — пояснил директор департамента развития системы управления процессами промышленной безопасности и охраны труда Металлоинвеста Глеб Куницын.

На стадии подготовки проектов, Компания будет привлекать экспертов в области охраны труда и производственной безопасности (ОТиПБ) к проработке технического задания. В частности, будет формироваться перечень возможных источников опасностей на объекте строительства с описанием барьеров и мер по минимизации или устранению рисков.

Для потенциальных подрядчиков будет создан цифровой личный кабинет. Организация должна будет загрузить в него документацию в области ОТиПБ, заключить договор о соблюдении требований в области промышленной безопасности, согласовать проект организации работ. Это станет обязательным условием для участия в тендере. При определении победителя при прочих равных предпочтение будет отдаваться подрядчику, подтверждающему выполнение всего объёма работ собственными силами, без субподряда.

Получит развитие система обучения и тестирования подрядчиков. Будут совершенствоваться обучение правилам охраны труда при выполнении работ на высоте, ознакомление с рисками на территории проведения работ, кардинальными требованиями и политикой Компании в области ОТиПБ. По всем блокам предусмотрены тестирование и проверка знаний.

Контроль за подрядными организациями при выполнении работ повышенной опасности также усилится. Предусмотрены проведение аудитов и охота на риски на строительных площадках, регулярные проверки наиболее опасных работ на соответствие единым требованиям по безопасности. Фиксация выявленных рисков, обратная связь по их устранению будет происходить в цифровом личном кабинете подрядчика.

Результаты аудитов, тестирования сотрудников, работ по устранению рисков и выявленные при сдаче-приемке готовых объектов недостатки или их отсутствие ложатся в основу рейтинга подрядчика.

Те, кто готов соответствовать требованиям ОТиПБ и имеет минимум зафиксированных нарушений — попадают в «зелёную» зону. Они получают преференции при заключении договора, поддержку при закупках систем безопасности и другие льготы.

Металлоинвест вошел в число лучших работодателей России
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Металлоинвест#Обучение#Промышленная безопасность#Белгород#Цифровизация#Подрядные организации
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