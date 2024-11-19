Металлоинвест трансформирует систему работы в области промышленной безопасности

Для потенциальных подрядчиков будет создан цифровой личный кабинет. Организация должна будет загрузить в него документацию в области ОТиПБ, заключить договор о соблюдении требований в области промышленной безопасности, согласовать проект организации работ. Это станет обязательным условием для участия в тендере. При определении победителя при прочих равных предпочтение будет отдаваться подрядчику, подтверждающему выполнение всего объёма работ собственными силами, без субподряда.