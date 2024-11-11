Металлоинвест в 2024 году направит 766 млн рублей на улучшение условий труда

По просьбам сотрудников на фабрике окомкования и металлизации ОЭМК построено новое помещение для отдыха, обогрева и приёма пищи технологического персонала. Чтобы снизить риск аварийных ситуаций в осенне-зимний период в автоцехе все автошлаковозы оборудовали системой тепловизионного контроля, а на участке шихтоподготовки ЭСПЦ установили камеры видеонаблюдения для оперативного реагирования на нештатные ситуации, все посты управления цеха оснастили аптечками. В цехе обжига извести появилась новая автостоянка для личного транспорта персонала, а в цехе металлоконструкций УПЗЧ — современные шлифовальные машинки, облегчающие работу котельщиков и газорезчиков. В теплосиловом цехе приобрели переносные и налобные фонари для слесарей-ремонтников и слесарей по обслуживанию тепловых сетей для осмотров оборудования в ночные смены и тёмное время суток, а также закупили стиральные машинки для стирки спецодежды.