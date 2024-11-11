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Posted 11 ноября, 09:57

Published 11 ноября, 09:57

Modified 11 ноября, 10:45

Updated 11 ноября, 10:45

Рабочие автобусы ЛГОКа

Металлоинвест в 2024 году направит 766 млн рублей на улучшение условий труда

11 ноября 2024, 09:57
Фото: Металлоинвест. Рабочие автобусы ЛГОКа
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Новости Белгорода
Компания «Металлоинвест» активно продолжает повышение безопасности и комфорта условий труда для сотрудников Лебединского ГОКа, Михайловского ГОКа им. А. В. Варичева, Оскольского электрометаллургического комбината им. А. А. Угарова и Рудстроя. В этом году на эти цели направят 766 миллионов рублей.

Программа улучшений основана, в том числе, на предложениях самих сотрудников комбинатов и обновляется каждый год, чтобы учитывать новые инициативы. Она включает в себя как общие меры для всей Компании, так и локальные изменения на уровне предприятий, структурных подразделений и цехов.

«Никакой производственный рекорд, достижение или успех не могут быть достигнуты, если условия труда наших работников небезопасны или не комфортные. Открытый диалог с людьми позволяет нам выявить проблемы, которые необходимо оперативно устранить, а также собрать идеи и предложения о том, что можно улучшить. Безопасность и порядок — наши ключевые цели. И только вместе мы добьёмся результата», — прокомментировал управляющий директор Лебединского ГОКа Ильдар Искаков.

Продолжается ремонт гардеробных, уборных и душевых в соответствии с общекорпоративным стандартом. До конца года планируется обновить 263 помещения общей площадью 5,7 тыс м², На эти цели выделено 388 млн рублей.

В том числе, в текущем году на Лебединском ГОКе работы завершены в 25 из 43, запланированных к ремонту помещениях НП, общей площадью около 1,5 тыс м². На эти цели направлено 86,3 млн рублей.

На ОЭМК в 2024 году будет отремонтировано 85 ПНН общей площадью 1,6 тыс м² в семи структурных подразделениях. Стоимость работ составит 111,4 млн рублей. Всего на комбинате 831 ПНН общей площадью 18 тыс м².

По просьбам сотрудников на фабрике окомкования и металлизации ОЭМК построено новое помещение для отдыха, обогрева и приёма пищи технологического персонала. Чтобы снизить риск аварийных ситуаций в осенне-зимний период в автоцехе все автошлаковозы оборудовали системой тепловизионного контроля, а на участке шихтоподготовки ЭСПЦ установили камеры видеонаблюдения для оперативного реагирования на нештатные ситуации, все посты управления цеха оснастили аптечками. В цехе обжига извести появилась новая автостоянка для личного транспорта персонала, а в цехе металлоконструкций УПЗЧ — современные шлифовальные машинки, облегчающие работу котельщиков и газорезчиков. В теплосиловом цехе приобрели переносные и налобные фонари для слесарей-ремонтников и слесарей по обслуживанию тепловых сетей для осмотров оборудования в ночные смены и тёмное время суток, а также закупили стиральные машинки для стирки спецодежды.

Помещение непроизводственного назначения на ОЭМКПомещение непроизводственного назначения на ОЭМК
Помещение непроизводственного назначения на ОЭМК. Фото: Металлоинвест

Ранее, с момента старта программы ремонтов в 2020 году и до конца 2023 года отремонтировано 861 помещение, инвестиции составили 993 млн рублей.

120 млн рублей в текущем году Металлоинвест направляет на улучшение вентиляции и освещения, питьевого режима, благоустройство территории комбинатов.

В этом году на Лебединском ГОКе выполнено благоустройство и ремонт более 55 тыс м². дорог и 1,4 тыс м² пешеходных дорожек. Изменена транспортная развязка и построена новая ветка для передвижения рабочих автобусов и грузовых автомобилей из Старого Оскола до комбината.

Более 109 млн рублей Металлоинвест направит в 2024 году на ремонт и приобретение оборудования для столовых, буфетов, комнат приема пищи.

Более 45 млн рублей будет инвестировано в создание и развитие сети продуктоматов для питания работников в ночные смены и на удаленных участках.

С 1 октября этого года Металлоинвест также предоставляет компенсацию питания в размере стоимости комплексного обеда для всех работников предприятий Компании. На увеличение компенсации питания до конца года будет направлено более 83 млн руб.

Также в этом году для доставки сотрудников поступило 8 новых автобусов на Лебединском ГОКе и один — на ОЭМК. Финансирование обновления автобусного парка составило 148 млн рублей.

Новые автобусы ЛГОКаНовые автобусы ЛГОКа
Новые автобусы ЛГОКа. Фото: Металлоинвест
«Инвестиции Компании в повышение безопасности и комфортности условий труда направлены на предотвращение производственных травм и заболеваний, создание благоприятных условий труда и быта сотрудников. Это способствует улучшению общего настроя в коллективе, росту производительности, привлекает на производство новых специалистов», — подчеркнул управляющий директор ОЭМК им. А. А. Угарова Кирилл Чернов.
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