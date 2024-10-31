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Posted 31 октября, 12:10

Published 31 октября, 12:10

Modified 31 октября, 12:12

Updated 31 октября, 12:12

Награда

Металлоинвест наградил победителей третьего ESG-рейтинга поставщиков

31 октября 2024, 12:10
Фото: «Металлоинвест». Награда
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Новости Белгорода
Компания «Металлоинвест» подвела итоги третьего ESG-рейтинга, сформированного по результатам прохождения поставщиками аккредитации в области устойчивого развития в 2024 году. Церемония награждения лидеров прошла в рамках выставки «Металл-Экспо».
«Мы проводим ESG-рейтинг поставщиков уже третий год, он стал важным инструментом в создании устойчивых цепочек поставок. Рейтинг помогает не только нам, но и нашим партнёрам — это возможность развиваться вместе. Почти половина участников рейтинга каждый год показывает заметный прогресс в области устойчивого развития. Наши партнёры улучшают стандарты и становятся более надежными и ответственными. Мы ценим их вклад в общее устойчивое будущее», — отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин.

Победителем по внедрению практик устойчивого развития среди компаний крупного бизнеса признана Объединенная металлургическая компания. Призёрами названы производитель смазочных материалов ЛЛК-Интернешнл и выпускающий тормозные, фрикционные и уплотнительные материалы завод Урал АТИ.

Лучшим среди представителей малого и среднего бизнеса стали поставщик строительных и отделочных материалов КераМикс, нефтегазовая компания Газстрой-Сити и специализирующаяся на строительно-монтажных работах компания Энергопроммонтаж.

Специальная награда за стабильно высокий результат и приверженность принципам устойчивого развития вручена группе компаний «Бентонит».

Старооскольский завод электромонтажных изделий (СОЭМИ) показал наибольший прогресс при повторном прохождении аккредитации по устойчивому развитию и также был отмечен специальным призом.

Механизм аккредитации поставщиков и подрядчиков в области устойчивого развития был разработан и запущен Металлоинвестом в 2020 году. Он включает анкетирование, по итогам которого компании получают баллы, а их результаты формируют единый рейтинг.

Сегодня реализуемая Компанией программа развития поставщиков и подрядчиков включает в себя консультационную поддержку при прохождении аккредитации, проведение обучающих вебинаров и выпуск индивидуальных отчетов для компаний малого и среднего бизнеса.

В октябре Металлоинвест впервые опубликовал в формате отдельного электронного издания Отчёт об устойчивых цепочках поставок за 2023 год. В нём описаны подходы Компании к выбору партнёров, даны рекомендации по успешному прохождению аккредитации по устойчивому развитию, опубликованы итоги работы службы снабжения в области формирования устойчивых цепочек поставок.

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