Металлоинвест признан национальным лидером антикоррупционного комплаенса

Рейтинг проводится с 2020 года с целью повышения открытости и прозрачности российского бизнеса. В его основе — проведение независимой экспертизы документированных свидетельств соответствия деятельности компаний международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.