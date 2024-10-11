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Posted 11 октября, 14:37

Published 11 октября, 14:37

Modified 12 октября, 06:45

Updated 12 октября, 06:45

Металлоинвест признан национальным лидером антикоррупционного комплаенса

Металлоинвест признан национальным лидером антикоррупционного комплаенса

11 октября 2024, 14:37
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Новости Белгорода
Компания «Металлоинвест» вновь стала единственным представителем черной металлургии, получившим наивысший возможный уровень ААА+ в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса.

Компания показала максимально высокий результат во всех пяти рейтингах, проводимых Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) с 2020 года.

Почетную награду «Национальный лидер антикоррупционного комплаенса» президент РСПП Александр Шохин вручил заместителю генерального директора Металлоинвеста по взаимодействию с органами власти Юлии Шабале и начальнику управления противодействия коррупции департамента безопасности Андрею Шишкарёву.

Эксперты РСПП отметили высокую вовлеченность руководства Компании в формирование и реализацию антикоррупционной политики, детальную проработанность и регулярную актуализацию применяемых стандартов и процедур, а также высокий уровень организации работы по предупреждению коррупции.

В Металлоинвесте утвержден «Контекст организации», учитывающий основные факторы, влияющие на построение антикоррупционной работы. Действует корпоративный стандарт «Общекорпоративная система управления рисками и внутреннего контроля», который предполагает учет внутренней среды организации при управлении коррупционными рисками.

Рейтинг проводится с 2020 года с целью повышения открытости и прозрачности российского бизнеса. В его основе — проведение независимой экспертизы документированных свидетельств соответствия деятельности компаний международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.

В этом году анализ и оценка показателей управления противодействием коррупции проведены в 71 крупнейшей компании страны.

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