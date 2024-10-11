Металлоинвест признан национальным лидером антикоррупционного комплаенса

Posted 11 октября, 14:37
Published 11 октября, 14:37
Modified 12 октября, 06:45
Updated 12 октября, 06:45
Почетную награду «Национальный лидер антикоррупционного комплаенса» президент РСПП Александр Шохин вручил заместителю генерального директора Металлоинвеста по взаимодействию с органами власти Юлии Шабале и начальнику управления противодействия коррупции департамента безопасности Андрею Шишкарёву.
Эксперты РСПП отметили высокую вовлеченность руководства Компании в формирование и реализацию антикоррупционной политики, детальную проработанность и регулярную актуализацию применяемых стандартов и процедур, а также высокий уровень организации работы по предупреждению коррупции.
В Металлоинвесте утвержден «Контекст организации», учитывающий основные факторы, влияющие на построение антикоррупционной работы. Действует корпоративный стандарт «Общекорпоративная система управления рисками и внутреннего контроля», который предполагает учет внутренней среды организации при управлении коррупционными рисками.
Рейтинг проводится с 2020 года с целью повышения открытости и прозрачности российского бизнеса. В его основе — проведение независимой экспертизы документированных свидетельств соответствия деятельности компаний международному стандарту ISO 37001:2016 «Системы управления противодействием коррупции — Требования и рекомендации по применению» и положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса.
В этом году анализ и оценка показателей управления противодействием коррупции проведены в 71 крупнейшей компании страны.