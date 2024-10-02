Металлоинвест опубликовал первый Отчёт об устойчивых цепочках поставок

«Металлоинвест проделал большую работу, чтобы внедрить принципы устойчивого развития в закупочные процессы. Готовы делиться этим опытом с рынком и помогать другим компаниям строить устойчивые цепочки поставок, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. – Наш отчёт также полезен поставщикам для понимания того, как ESG влияет на конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Мы предлагаем поставщикам и практическую поддержку: семинары и обучение, которые помогают нашим партнёрам расти вместе с нами и соответствовать требованиям современного рынка».