Металлоинвест опубликовал первый Отчёт об устойчивых цепочках поставок

Posted 2 октября, 09:53
Published 2 октября, 09:53
Modified 2 октября, 10:00
Updated 2 октября, 10:00
В нём описаны подходы Металлоинвеста к выбору партнёров, даны рекомендации по успешному прохождению аудита и аккредитации поставщиков по устойчивому развитию, опубликованы итоги работы службы снабжения Компании в области формирования устойчивых цепочек поставок за истекший год.
«Металлоинвест проделал большую работу, чтобы внедрить принципы устойчивого развития в закупочные процессы. Готовы делиться этим опытом с рынком и помогать другим компаниям строить устойчивые цепочки поставок, – отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. – Наш отчёт также полезен поставщикам для понимания того, как ESG влияет на конкурентоспособность и эффективность бизнеса. Мы предлагаем поставщикам и практическую поддержку: семинары и обучение, которые помогают нашим партнёрам расти вместе с нами и соответствовать требованиям современного рынка».
За 2023 год служба снабжения Металлоинвеста обеспечила поставку по более 51 тыс. заказов для основных производственных площадок Компании – Оскольского электрометаллургического комбината им. А.А. Угарова, Лебединского ГОКа и Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева.
В поставках участвовали 3200 компаний. Доля закупок у отечественных поставщиков превысила 86%.
Все потенциальные контрагенты Металлоинвеста проходят несколько этапов отбора. На этапе общей аккредитации Дирекция по безопасности Компании оценивает легитимность контрагента, наличие налоговых и прочих рисков.
Аккредитация по устойчивому развитию – одно из условий допуска контрагента к участию в закупочных процедурах Металлоинвеста. В 2023 году её прошли более 1700 компаний.
Каждая анкета состоит из 8 блоков, в числе которых соблюдение трудовых прав, обеспечение требований по ОТиПБ, защита окружающей среды, противодействие коррупции и другие. При этом анкеты для крупного бизнеса включают в себя 42 метрики, а для субъектов МСП – 29.
«Основная цель закупочной деятельности Металлоинвеста состоит в своевременном обеспечении потребностей Компании товарами и услугами с необходимым уровнем безопасности и оптимальным сочетанием критериев «цена-качество» на основе конкурентного и справедливого выбора поставщиков и подрядчиков, – рассказал директор по снабжению Металлоинвеста Иван Буянов, – При этом развитие устойчивой цепочки поставок снижает риски Компании, обеспечивает большую прозрачность при выборе поставщика, отвечая на существующие запросы со стороны общества».
Субъекты МСП составили в 2023 году 76% от общего числа контрагентов Металлоинвеста. Они являются важной частью устойчивых цепочек поставок Компании.
Итоги аккредитации продемонстрировали начальный уровень соответствия ESG-показателям в этом сегменте. Большинство контрагентов испытывают сложности с пониманием базовых вопросов устойчивого развития, подбором необходимой для анкетирования документации, анализом полученных по итогу результатов и определения путей для улучшения своих показателей в области устойчивого развития.
Принимая во внимание эти аспекты, Металлоинвест дополнил аккредитацию обучающими пособиями для контрагентов, вебинарами, индивидуальными отчетами по итогам аккредитации.
Обучение проходит в формате вебинаров с привлечением экспертов Компании. На занятиях обсуждаются общие вопросы повестки устойчивого развития, рассматриваются практические аспекты внедрения в Металлоинвесте основных ESG-инструментов, основные показатели и документация, необходимые для оценки эффективности и динамики развития. В 2023 году более 150 поставщиков и подрядчиков посетили вебинары.
По итогам прошедшего года было сформировано 45 индивидуальных отчетов для контрагентов сегмента МСП с целью ознакомить поставщиков и подрядчиков с необходимым набором документов и показать пути развития по основным метрикам аккредитации по устойчивому развитию.
Отчет формируется индивидуально исходя из ответов в каждом из 8 блоков оценки для конкретного поставщика. В отчете поставщик может увидеть свою позицию внутри своей группы затрат по каждому блоку оценки и определить направления развития.
В 2024 году служба снабжения Металлоинвеста продолжит анализ данных, собираемых в ходе анкетирования и работы с поставщиками, с целью совершенствования системы оценки, в том числе сегментации контрагентов по категориям рисков устойчивого развития.
Новая система сегментации позволит обновить метрики оценки поставщиков и подрядчиков для более глубокого и детального понимания ESG-рисков в цепочке поставок.
С учётом высокой востребованности со стороны контрагентов в 2025 году планируется увеличить количество выпускаемых отчётов для поставщиков сегмента МСП.
Лидеры по итогам аккредитации Металлоинвеста по устойчивому развитию будут отмечены специальной премией Компании. Награждение традиционно пройдёт в рамках ежегодной промышленной выставки «Металл-Экспо». В 2024 году планируется включение двух новых номинаций: для контрагентов, продемонстрировавших наибольшей прогресс при повторном прохождении аккредитации, и за стабильно высокий результат и демонстрацию приверженности принципам устойчивого развития на протяжении нескольких лет.
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