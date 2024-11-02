Отчёт о развитии Металлоинвеста 2023 года вошёл в топ-3 на конкурсе Московской биржи

Posted 2 ноября, 11:48
Published 2 ноября, 11:48
Modified 2 ноября, 11:50
Updated 2 ноября, 11:50
В этом году конкурс собрал рекордное количество участников — 106 компаний из ключевых секторов экономики, включая металлургию, нефтегазовую отрасль, телекоммуникации, электроэнергетику, банковский сектор.
Претенденты проходили двухэтапную оценку — на уровне экспертного совета и финального жюри, в состав которых вошли представители консалтинговых компаний, банков, рейтинговых агентств и деловых ассоциаций, а также ведущие аналитики и эксперты в области корпоративного управления и коммуникаций.
Отчёт об устойчивом развитии за 2023 год под названием «Новые вызовы — новые перспективы» отражает силу и устойчивость Металлоинвеста в новых реалиях, его социальную ответственность и вклад в развитие регионов.
Компания, несмотря на сложные внешние условия, продолжила внедрение передовых стандартов в области охраны труда и производственной безопасности, снизив коэффициент частоты травм на 35%.
Значительное внимание было уделено улучшению условий труда и повышению уровня доходов сотрудников — в 2023 году зарплата сотрудников увеличивалась дважды, а рост доходов составил до 30% по некоторым должностям.
В рамках экологической программы Металлоинвеста удалось сократить выбросы в атмосферу на 4,7%, а объем производимых отходов — на 15%.
Металлоинвест продолжает инвестировать в социальные проекты в регионах присутствия, направив 5,6 млрд рублей на поддержку медицины, образования, спорта и городской инфраструктуры.
Отчёт впервые был полностью подготовлен внутренним подрядчиком — компанией «Медиацентр». В дизайне акцент сделан на фотографии сотрудников и визуализацию данных. Графики и диаграммы по ключевым показателям сопровождаются поясняющими комментариями. Это позволило сделать Отчёт более понятным и привлекательным для широкой аудитории.
Отчёт об устойчивом развитии дополнен информацией о стратегических и инвестиционных проектах, программе цифровизации и научно-технических разработках. В дополнение выпущены справочные материалы в формате Data Book и интерактивные карточки, опубликованные в социальных сетях Компании.
Документ подготовлен в соответствии с международными требованиями и стандартами — GRI, SASB и TCFD, что обеспечивает соответствие современным ожиданиям в области ESG.
Ранее, Отчет Компании подтвердил соответствие высшему рейтингу (RESG 1) раскрытия информации об устойчивом развитии от рейтингового агентства AK&M. Агентство отметило стабильно высокий уровень детализации раскрываемой информации и интуитивно понятную структуру.
Также Компания «Металлоинвест» стала победителем Всероссийского конкурса РСПП «Флагманы бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость — 2023» в номинации «За высокое качество отчетности в области устойчивого развития/ESG».