Отчёт о развитии Металлоинвеста 2023 года вошёл в топ-3 на конкурсе Московской биржи

Претенденты проходили двухэтапную оценку — на уровне экспертного совета и финального жюри, в состав которых вошли представители консалтинговых компаний, банков, рейтинговых агентств и деловых ассоциаций, а также ведущие аналитики и эксперты в области корпоративного управления и коммуникаций.