Металлоинвест вошел в число лучших работодателей России

«Мы продолжаем совершенствовать HR процессы и создавать комфортные условия для созидательного труда, — подчеркнула заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Юлия Андроновская. — В 2024 году в дополнение к ранее реализованным мероприятиями, мы инициировали множество проектов, направленных на развитие прозрачной системы оплаты труда, внедрение HR-сервисов, а также развитие системы обучения и повышения квалификации, чтобы каждый мог раскрыть свой потенциал как на экспертных, так и на руководящих ролях. 2025-й станет для нас годом активного внедрения и реализации, а также анализа первых результатов. Мы благодарны нашим сотрудникам за профессионализм и ждем специалистов, готовых присоединиться к нашей команде и внести свой вклад в развитие Металлоинвеста».