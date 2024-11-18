bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября, 14:51

Published 18 ноября, 14:51

Modified 18 ноября, 14:53

Updated 18 ноября, 14:53

Металлоинвест вошел в число лучших работодателей России

Металлоинвест вошел в число лучших работодателей России

18 ноября 2024, 14:51
Фото: «Металлоинвест».
Компания «Металлоинвест» получила высший, «Платиновый» статус в ежегодном рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes.

В 2023 году в рейтинг вошли 167 крупнейших компаний страны, которые оценивались по трём группам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». Особое внимание уделялось социальному пакету, оплате труда и мерам по обеспечению стабильной занятости. Методология рейтинга была разработана совместно с компанией Kept (ранее KPMG).

«Итоги рейтинга подтверждают правильность стратегических ориентиров Металлоинвеста — „зелёная“ металлургия, безопасное производство, забота о сотрудниках и поддержка наших территорий, — отметил генеральный директор Компании Олег Крестинин. — Наша работа приносит результат и это мотивирует нас продолжать развитие и достигать еще большего прогресса».

Металлоинвест является одним из крупнейших работодателей в Белгородской и Курской областях и предлагает своим сотрудникам один из самых привлекательных социальных пакетов в отрасли. Компания активно реализует программы поддержки работников, их семей и ветеранов труда.

«Мы продолжаем совершенствовать HR процессы и создавать комфортные условия для созидательного труда, — подчеркнула заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Юлия Андроновская. — В 2024 году в дополнение к ранее реализованным мероприятиями, мы инициировали множество проектов, направленных на развитие прозрачной системы оплаты труда, внедрение HR-сервисов, а также развитие системы обучения и повышения квалификации, чтобы каждый мог раскрыть свой потенциал как на экспертных, так и на руководящих ролях. 2025-й станет для нас годом активного внедрения и реализации, а также анализа первых результатов. Мы благодарны нашим сотрудникам за профессионализм и ждем специалистов, готовых присоединиться к нашей команде и внести свой вклад в развитие Металлоинвеста».

За последние три года Металлоинвест трансформировал систему производственной безопасности, перейдя на системный уровень культуры безопасного труда, соответствующий лучшим отраслевым стандартам. Коэффициент травматизма (LTIFR) в 2023 году снизился на 37%.

В сентябре этого года Металлоинвест направил около 3 млрд рублей на поддержку сотрудников предприятий Компании, расположенных в Курской и Белгородской областях. Каждый из 40 тыс. работников получил материальную помощь в размере 50 тыс. рублей.

В 2024 году Компания инвестирует более 766 млн рублей в проекты по улучшению условий труда. Среди них — ремонт производственных и бытовых помещений, модернизация вентиляционных систем и освещения, обновление столовых и улучшение организации доставки сотрудников на рабочие места.

С 1 октября компенсация питания увеличена до 100% стоимости комплексного обеда.

Особое внимание Металлоинвест уделяет корпоративной медицине, основанной на ранней диагностике, профилактике и эффективном лечении. Уровень профессиональной заболеваемости на предприятиях Компании вдвое ниже средних показателей по горнодобывающей отрасли России.

На социально значимые проекты и меры по поддержке и обеспечению безопасности жителей Белгородской и Курской областей Металлоинвест в 2024 году направит 5,3 млрд рублей.

Металлоинвест в 2024 году направит 766 млн рублей на улучшение условий труда
Узнать подробнее
#Кристина Семенчук#Белгородская область#Металлоинвест#Курская область#Безопасность#Обучение#Белгород#Социальный пакет
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика