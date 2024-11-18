Металлоинвест вошел в число лучших работодателей России

Posted 18 ноября, 14:51
Published 18 ноября, 14:51
Modified 18 ноября, 14:53
Updated 18 ноября, 14:53
В 2023 году в рейтинг вошли 167 крупнейших компаний страны, которые оценивались по трём группам параметров: «Сотрудники и общество», «Экология» и «Корпоративное управление». Особое внимание уделялось социальному пакету, оплате труда и мерам по обеспечению стабильной занятости. Методология рейтинга была разработана совместно с компанией Kept (ранее KPMG).
«Итоги рейтинга подтверждают правильность стратегических ориентиров Металлоинвеста — „зелёная“ металлургия, безопасное производство, забота о сотрудниках и поддержка наших территорий, — отметил генеральный директор Компании Олег Крестинин. — Наша работа приносит результат и это мотивирует нас продолжать развитие и достигать еще большего прогресса».
Металлоинвест является одним из крупнейших работодателей в Белгородской и Курской областях и предлагает своим сотрудникам один из самых привлекательных социальных пакетов в отрасли. Компания активно реализует программы поддержки работников, их семей и ветеранов труда.
«Мы продолжаем совершенствовать HR процессы и создавать комфортные условия для созидательного труда, — подчеркнула заместитель генерального директора по организационному развитию и управлению персоналом Металлоинвеста Юлия Андроновская. — В 2024 году в дополнение к ранее реализованным мероприятиями, мы инициировали множество проектов, направленных на развитие прозрачной системы оплаты труда, внедрение HR-сервисов, а также развитие системы обучения и повышения квалификации, чтобы каждый мог раскрыть свой потенциал как на экспертных, так и на руководящих ролях. 2025-й станет для нас годом активного внедрения и реализации, а также анализа первых результатов. Мы благодарны нашим сотрудникам за профессионализм и ждем специалистов, готовых присоединиться к нашей команде и внести свой вклад в развитие Металлоинвеста».
За последние три года Металлоинвест трансформировал систему производственной безопасности, перейдя на системный уровень культуры безопасного труда, соответствующий лучшим отраслевым стандартам. Коэффициент травматизма (LTIFR) в 2023 году снизился на 37%.
В сентябре этого года Металлоинвест направил около 3 млрд рублей на поддержку сотрудников предприятий Компании, расположенных в Курской и Белгородской областях. Каждый из 40 тыс. работников получил материальную помощь в размере 50 тыс. рублей.
В 2024 году Компания инвестирует более 766 млн рублей в проекты по улучшению условий труда. Среди них — ремонт производственных и бытовых помещений, модернизация вентиляционных систем и освещения, обновление столовых и улучшение организации доставки сотрудников на рабочие места.
С 1 октября компенсация питания увеличена до 100% стоимости комплексного обеда.
Особое внимание Металлоинвест уделяет корпоративной медицине, основанной на ранней диагностике, профилактике и эффективном лечении. Уровень профессиональной заболеваемости на предприятиях Компании вдвое ниже средних показателей по горнодобывающей отрасли России.
На социально значимые проекты и меры по поддержке и обеспечению безопасности жителей Белгородской и Курской областей Металлоинвест в 2024 году направит 5,3 млрд рублей.