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Posted 21 ноября, 07:07

Published 21 ноября, 07:07

Modified 21 ноября, 07:10

Updated 21 ноября, 07:10

Металлоинвест вошёл в группу лидеров рейтинга работодателей РБК

Металлоинвест вошёл в группу лидеров рейтинга работодателей РБК

21 ноября 2024, 07:07
Фото: Руслан Шамуков.
Компания «Металлоинвест» получила наивысшие оценки и подтвердила свою позицию в группе лидеров по итогам рейтинга работодателей России по версии РБК. Компания показала один из лучших результатов среди компаний черной металлургии.

В исследовании приняли участие 206 ведущих российских компаний, в которых суммарно работают более 2,6 млн человек. Участников рейтинга оценивали по условиям работы и уровню оплаты труда, эффективности бизнеса и инновационному развитию, социальной ответственности, деловой репутации и мнению сотрудников о своем работодателе.

Эксперты РБК отметили нацеленность Компании на обеспечении комфортных условий труда для своих работников, сохранении конкурентного уровня заработной платы и социального пакета.

Ранее Металлоинвест также получил высший, «Платиновый» статус в ежегодном рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Металлоинвест#Белгород#FORBES#Условия работы
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