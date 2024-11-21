Металлоинвест вошёл в группу лидеров рейтинга работодателей РБК

В исследовании приняли участие 206 ведущих российских компаний, в которых суммарно работают более 2,6 млн человек. Участников рейтинга оценивали по условиям работы и уровню оплаты труда, эффективности бизнеса и инновационному развитию, социальной ответственности, деловой репутации и мнению сотрудников о своем работодателе.