Металлоинвест вошёл в группу лидеров рейтинга работодателей РБК

Posted 21 ноября, 07:07
Published 21 ноября, 07:07
Modified 21 ноября, 07:10
Updated 21 ноября, 07:10
В исследовании приняли участие 206 ведущих российских компаний, в которых суммарно работают более 2,6 млн человек. Участников рейтинга оценивали по условиям работы и уровню оплаты труда, эффективности бизнеса и инновационному развитию, социальной ответственности, деловой репутации и мнению сотрудников о своем работодателе.
Эксперты РБК отметили нацеленность Компании на обеспечении комфортных условий труда для своих работников, сохранении конкурентного уровня заработной платы и социального пакета.
Ранее Металлоинвест также получил высший, «Платиновый» статус в ежегодном рейтинге лучших работодателей России по версии Forbes.