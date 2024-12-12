Металлоинвест вновь стал лидером ESG-индексов РСПП

Posted 12 декабря, 11:13
Published 12 декабря, 11:13
Modified 12 декабря, 11:15
Updated 12 декабря, 11:15
Компания вошла в высшую группу «А» индекса «Ответственность и открытость». Этот индекс отражает качество корпоративной отчетности и показывает, насколько хорошо компании раскрывают свое влияние на общество и природу.
Металлоинвест также сохранил высокие позиции в индексе «Вектор устойчивого развития», который оценивает вклад компаний в социальное и экономическое развитие регионов.
«Металлоинвест 11-й год подряд входит в число лидеров индексов РСПП, что подтверждает эффективность нашей стратегии, основанной на устойчивом развитии, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. — Мы производим сталь с минимальным воздействием на окружающую среду и расширяем выпуск высококачественного сырья, которое помогает потребителям переходить на „зелёное“ производство. Компания продолжает развивать свои технологические преимущества, заботиться о природе и благополучии территорий».
В прошлом году Металлоинвест также вошел в группу «А» обоих индексов и получил специальную награду за 10 лет лидерства в ESG-рейтингах РСПП (2014–2023 годы).