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Posted 12 декабря, 11:13

Published 12 декабря, 11:13

Modified 12 декабря, 11:15

Updated 12 декабря, 11:15

Металлоинвест вновь стал лидером ESG-индексов РСПП

Металлоинвест вновь стал лидером ESG-индексов РСПП

12 декабря 2024, 11:13
Фото: Руслан Шамуков. УКК АО «Лебединский ГОК».
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Новости Белгорода
Компания «Металлоинвест» подтвердила лидерские позиции в ESG-индексах Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), которые оценивают успехи компаний в устойчивом развитии.

Компания вошла в высшую группу «А» индекса «Ответственность и открытость». Этот индекс отражает качество корпоративной отчетности и показывает, насколько хорошо компании раскрывают свое влияние на общество и природу.

Металлоинвест также сохранил высокие позиции в индексе «Вектор устойчивого развития», который оценивает вклад компаний в социальное и экономическое развитие регионов.

«Металлоинвест 11-й год подряд входит в число лидеров индексов РСПП, что подтверждает эффективность нашей стратегии, основанной на устойчивом развитии, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин. — Мы производим сталь с минимальным воздействием на окружающую среду и расширяем выпуск высококачественного сырья, которое помогает потребителям переходить на „зелёное“ производство. Компания продолжает развивать свои технологические преимущества, заботиться о природе и благополучии территорий».

В прошлом году Металлоинвест также вошел в группу «А» обоих индексов и получил специальную награду за 10 лет лидерства в ESG-рейтингах РСПП (2014–2023 годы).

Металлоинвест — лидер корпоративной благотворительности
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