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Posted 16 декабря, 08:15

Published 16 декабря, 08:15

Modified 16 декабря, 08:17

Updated 16 декабря, 08:17

В Белгороде не могут решить вопрос с ремонтом дорогих окон в доме после обстрела

Не по карману: белгородцы требуют восстановить дорогие окна в их доме после обстрела

16 декабря 2024, 08:15
Фото: 1MI.

В Белгороде не могут решить вопрос с ремонтом дорогих окон в доме после обстрела

Сюжет
Губернатор
Во время оперсовещания стало известно, что одна семья из Белгорода просит установить после обстрела дорогие окна. Глава региона Вячеслав Гладков высказался по поводу подобных ситуаций.

Как отметил мэр Белгорода Валентин Демидов, по одному из адресов в областном центре при восстановлении окон превышается сметная документация на 450 тысяч рублей. Это связано с дорогими материалами, которые просят собственники.

Кто-то может себе позволить потратить на окна 5 млн рублей. Мы, к сожалению, это при восстановлении сделать не можем. Напомню, что в соответствии с действующим федеральным законодательством у нас выделяется 7000 рублей на восстановление за квадратный метр. Одно окно — порядка 39 тысяч рублей. Наша задача восстановить качественно периметр с учётом существующих нормативов.
Вячеслав Гладков

Губернатор отметил, что в подобных случаях необходимо договариваться с собственниками.

Нужно объяснять людям. Показывать нормативные акты. Белгородская область при восстановлении максимально тратит деньги, которые законом не предусмотрены. Но ещё больше мы делать не сможем. Если люди не соглашаются, делаем по букве закона. Готовы эти деньги перечислить. Но тогда люди потеряют ещё больше.
Вячеслав Гладков
Гладков рассказал о восстановлении базовых станций в белгородском приграничье
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