Власти объяснили, почему при расширении трассы «Олимпия» вырубали деревья

Объём лесовосстановления планируют сделать равным либо больше объёма вырубки. Так, за один га, который ушёл под строительство, высадят порядка 4,5-4,7 тыс деревьев. Также, как заявил Татаринцев, в течение четырёх лет за новыми деревьями закрепят особый уход, чтобы полностью восстановить лес. Причём саженцы появятся не только на территории «Олимпии», но и в самом Белгороде. В тех местах, которые входят именно в этот лесной массив.