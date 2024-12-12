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Posted 12 декабря, 07:50

Published 12 декабря, 07:50

Modified 12 декабря, 07:52

Updated 12 декабря, 07:52

Лесной массив

Власти объяснили, почему при расширении трассы «Олимпия» вырубали деревья

12 декабря 2024, 07:50
Фото: 1MI. Лесной массив

В Белгороде озвучили план восстановления лесов после вырубки на трассе «Олимпия»

Сюжет
Строительство
Министр строительства Оксана Козлитина и министр природопользования Роман Татаринцев сообщили, как будут компенсировать вырубленные при работах деревья.

По словам Козлитиной, одной из задач при реализации проекта было максимальное сохранение лесного массива. Трассу несколько раз обсуждали со спортсменами, чтобы понять, каким образом можно проложить подходящий маршрут и сохранить большую часть зелёного насаждения.

«Все действия при разработке проекта учитывались. В рамках действующего законодательства был разработан проект освоения лесов. Всё, что требуется в рамках тех нормативов, которые есть, на сегодняшний день соблюдено», — заявила министр в ответ на вопросы белгородцев, возникших после увиденного ими масштаба вырубки.
«Не таким же зверским способом строить трассу!» Белгородцы — о вырубке у «Олимпии»
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Министр природопользования Роман Татаринцев добавил:

«Проведена подеревная съёмка, лесопатологическое обследование, которое позволило определить больные деревья, подлежащие вырубке, разработаны проекты освоения леса, в соответствии с которыми вырубается только определённое количество деревьев. Более того, обязательное условие всех этих мероприятий — компенсационное восстановление».

Объём лесовосстановления планируют сделать равным либо больше объёма вырубки. Так, за один га, который ушёл под строительство, высадят порядка 4,5-4,7 тыс деревьев. Также, как заявил Татаринцев, в течение четырёх лет за новыми деревьями закрепят особый уход, чтобы полностью восстановить лес. Причём саженцы появятся не только на территории «Олимпии», но и в самом Белгороде. В тех местах, которые входят именно в этот лесной массив.

Министр строительства Белгородской области, Оксана Козлитина, рассказала, что в тестовом режиме готовую часть велолыжероллерной трассы белгородцы смогут увидеть и опробовать текущей зимой, но в 2025 году.

Опробовать новую велолыжероллерную трассу «Олимпия» белгородцы смогут уже этой зимой
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