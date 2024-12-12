Власти объяснили, почему при расширении трассы «Олимпия» вырубали деревья

Posted 12 декабря, 07:50
Published 12 декабря, 07:50
Modified 12 декабря, 07:52
Updated 12 декабря, 07:52
По словам Козлитиной, одной из задач при реализации проекта было максимальное сохранение лесного массива. Трассу несколько раз обсуждали со спортсменами, чтобы понять, каким образом можно проложить подходящий маршрут и сохранить большую часть зелёного насаждения.
«Все действия при разработке проекта учитывались. В рамках действующего законодательства был разработан проект освоения лесов. Всё, что требуется в рамках тех нормативов, которые есть, на сегодняшний день соблюдено», — заявила министр в ответ на вопросы белгородцев, возникших после увиденного ими масштаба вырубки.
Министр природопользования Роман Татаринцев добавил:
«Проведена подеревная съёмка, лесопатологическое обследование, которое позволило определить больные деревья, подлежащие вырубке, разработаны проекты освоения леса, в соответствии с которыми вырубается только определённое количество деревьев. Более того, обязательное условие всех этих мероприятий — компенсационное восстановление».
Объём лесовосстановления планируют сделать равным либо больше объёма вырубки. Так, за один га, который ушёл под строительство, высадят порядка 4,5-4,7 тыс деревьев. Также, как заявил Татаринцев, в течение четырёх лет за новыми деревьями закрепят особый уход, чтобы полностью восстановить лес. Причём саженцы появятся не только на территории «Олимпии», но и в самом Белгороде. В тех местах, которые входят именно в этот лесной массив.
Министр строительства Белгородской области, Оксана Козлитина, рассказала, что в тестовом режиме готовую часть велолыжероллерной трассы белгородцы смогут увидеть и опробовать текущей зимой, но в 2025 году.