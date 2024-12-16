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Posted 16 декабря, 08:32

Published 16 декабря, 08:32

Modified 16 декабря, 08:32

Updated 16 декабря, 08:32

Тетюхин считает, что остальную Россию мало волнует Белгородская область

«Москвы мало касается»: Тетюхин — о ситуации в Белгороде, о том, почему тишина пугает

16 декабря 2024, 08:32
Фото: 1MI. Тетюхин считает, что остальную Россию мало волнует Белгородская область

Сергей Тетюхин рассказал о происходящем в Белгороде

Сюжет
Белогорье
Спортивный блогер Виктор Кравченко взял интервью у известного российского волейболиста, олимпийского чемпиона, а сейчас — директора волейбольного клуба «Белогорье» Сергея Тетюхина. Как изменилось его отношение к происходящему в Белгороде и ожидания на возвращение команды в родную гавань?

Ситуация в городе мало изменилась. Конкретно сейчас в Белгороде достаточно тихо, но сирены, атаки дронов и угроза ударов РСЗО остаётся. Тетюхин признаётся, что его пугает нынешнее затишье.

«Бывает определённая тишина — 3–4 недели. В последнее время меня, допустим, это пугает. Потому что после этого большой объём прилётов ракет, погибают люди. Эта пауза… С одной стороны, вроде хорошо, но с другой — я всегда переживаю. Потому что после этого определённого спокойствия приходит какая-то трагедия обязательно», — поделился Тетюхин.

В прошлый раз спортсмен рассуждал, что «Белогорье», возможно, скоро сможет вернуться домой, но уже второй сезон проводит в Туле. И вряд ли ситуация изменится, «пока не произойдёт что-то глобальное», например, заключение мирного соглашения.

Об отношении к происходящему в Белгороде в остальной части России Тетюхин тоже говорит пессимистично. По его словам, «все слышат и всё знают», но мало себе представляют реальное положение дел. В пример привёл столицу.

«Чуть-чуть мы отъезжаем до Москвы, 700 км, и это уже другая жизнь, практически как другая страна получается. У людей там совсем другие интересы, они никак не сопоставимы с тем, что происходит здесь. <…> [москвичей не беспокоит происходящее в Белгороде], потому что это далеко от них, мало их касается. Понятно, что есть люди, которые переживают, помогают, занимаются волонтёрством. Но большая часть, к сожалению, не так это воспринимает. Бывает, говорят: „Это вы там с Украиной воюете?“ Вот такие фразы тоже звучат, к сожалению», — сказал Тетюхин в интервью.

Сын Сергея Тетюхина — волейболист Павел Тетюхин — ранее комментировал фото своего отца, где тот собирает осколки после обстрела. По его мнению, оно «выглядит диковато».

«Смотрится диковато»: капитан «Белогорья» Тетюхин — о фото отца, собирающего осколки
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