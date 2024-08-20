«Бегаем в подвалы»: Тетюхин — о жизни в Белгороде и «переезде» «Белогорья» в Тулу

Posted Сегодня, 09:36
Published Сегодня, 09:36
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
В 2022 году Всероссийская федерация волейбола приняла решение о том, что команда «Белогорье» не может проводить домашние матчи в Белгороде из-за оперативной обстановки. Команде пришлось переехать в Тулу, где спортсмены играют уже третий сезон подряд.
«Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернёмся туда, как только будет малейшая возможность», — рассказал директор ВК «Белогорье», известный волейболист, чемпион Олимпийских игр 2012 года Сергей Тетюхин.
Сам Тетюхин из Белгорода не уехал и продолжает жить там, когда не нужно ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба. Говорит, хоть и приходится иногда бегать в подвалы и прятаться в укрытиях, но уезжать его семья не планирует.
Тетюхин не уверен, смогут ли «львы» претендовать на самые высокие места в следующем розыгрыше. Команда растёт и развивается, но только время покажет, будет ли нынешний сезон таким же ярким, как предыдущий, когда «Белогорье» впервые за восемь лет стало призёром Суперлиги.