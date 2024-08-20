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Сергей Тетюхин

«Бегаем в подвалы»: Тетюхин — о жизни в Белгороде и «переезде» «Белогорья» в Тулу

20 августа 2024, 09:36
Фото: vk.com/belogorievolley
Сергей Тетюхин

Тетюхин оценил шансы белгородских «львов» на пьедестал в новом розыгрыше

Прошлый сезон для волейбольного клуба «Белогорье» вышел удачным, несмотря на сложности с передислокацией в Тулу. Олимпийский чемпион и генеральный директор клуба Сергей Тетюхин рассказал «Известиям», как, по его мнению, удастся закрыть новый розыгрыш.

В 2022 году Всероссийская федерация волейбола приняла решение о том, что команда «Белогорье» не может проводить домашние матчи в Белгороде из-за оперативной обстановки. Команде пришлось переехать в Тулу, где спортсмены играют уже третий сезон подряд.

«Понятно, что мы хотим вернуться в Белгород. Но это зависит не от нас. Вернёмся туда, как только будет малейшая возможность», — рассказал директор ВК «Белогорье», известный волейболист, чемпион Олимпийских игр 2012 года Сергей Тетюхин.

Сам Тетюхин из Белгорода не уехал и продолжает жить там, когда не нужно ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба. Говорит, хоть и приходится иногда бегать в подвалы и прятаться в укрытиях, но уезжать его семья не планирует.

Тетюхин не уверен, смогут ли «львы» претендовать на самые высокие места в следующем розыгрыше. Команда растёт и развивается, но только время покажет, будет ли нынешний сезон таким же ярким, как предыдущий, когда «Белогорье» впервые за восемь лет стало призёром Суперлиги.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Вк белогорье#Волейбол#Новости Белгорода#Сергей Тетюхин#Белгород
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