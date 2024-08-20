«Бегаем в подвалы»: Тетюхин — о жизни в Белгороде и «переезде» «Белогорья» в Тулу

Сам Тетюхин из Белгорода не уехал и продолжает жить там, когда не нужно ездить в Москву или Тулу по делам сборной и клуба. Говорит, хоть и приходится иногда бегать в подвалы и прятаться в укрытиях, но уезжать его семья не планирует.